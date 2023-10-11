韓網票選5代女團神顏　第1名毫無懸念

韓國女團無論唱跳能力、穿搭風格、顏值都是大家關注的重點。而有着更美顏值的女偶像在各方面都會有更大影響力，不僅時尚資源豐厚，歌曲傳唱度也很高。接下來為大家介紹韓國網站票選出的2023年五代女團神仙顏值的前7位，來看看大家心目中的女神有沒有上榜，第1名可以說是毫無懸念！

在爭奇鬥艷的K-pop樂壇中，長相能被人記住是一件非常不容易的事情，漂亮之餘也需要有個人特色。第7位是在全球引起Y2K潮流的NewJeans成員 Haerin，NewJeans出道短短一年就已經打破多項記錄，出道曲attention與hype boy、Ditto，還是剛剛發布的ETA等歌曲都有着超強的成績。而Haerin有着時下最受歡迎的「貓咪面相」，也是新一代的貓系女神。第6位是aespa門面擔當Winter，有着精緻五官，即使是素顏也非常漂亮，與師姐少女時代的泰妍顏值十分相似。第5位是(G)I-DLE的曹薇娟，這位是實力派美女，無論是唱跳能力還是五官都讓人沒辦法挑剔，她的鼻子就如同雕刻般精緻，熱門到成為新一代的整容範本。第4位是IVE的安俞真，她的特色是充滿英氣的五官，有種帥氣的少年感，但是本人的性格卻非常放得開，是一位有反差感的搞笑女。

接下來的前3位分別是排第1名的IVE成員張元英、第2名的aespa成員Karina、第3名的ITZY成員Yuna。Yuna出道時以一襲紅色長髮登場，被大家譽為「小美人魚」，其靈動的雙眼與纖細螞蟻腰讓大家一眼就記住她。出道時就引起話題的aespa隊長Karina，因為五官太過精緻而有「人間AI」的稱呼，她的長相清冷，卻人美心善，對粉絲非常親切。第1名毫無懸念是有着精緻娃娃臉的張元英，自從13歲從選秀節目中，以第一名C位出道就足以知道她的優秀程度。最近她將漂白的頭髮染成深啡色，重現貴氣大小姐的造型，又引起了一股穿搭潮流。