波妹游早水　濕身激戰

唔少人都有游早水嘅習慣，無論咩天氣，每日都會風雨不改。而今日介紹嘅3部作品就係以游早水為主題，當中班巨乳妹着比堅尼上陣，晨早喺泳池「Big」波暢泳，相當養眼，之後仲會同猛男嚟番場晨操，真係精彩又刺激！

重色輕友

那些年嘅故事總係觸動人心，加埋情慾演出會否更令人心動？Porn Pros製作嘅《Wet Hot Summer #11》，作為系列最新登場作，今次便嚟個青春回憶，為咗切合主題，今次請嚟Mazy Myers、Harmony Wonder、Aria Valencia及Aliya Brynn等4位外形青春，身材更各有賣點嘅脫星演出。故事以倒敍方式展開，回溯返幾年前幾位索女喺當年嘅夏天，喺酒店嘅泳池或海邊偶遇異國型男，並展開一段美妙嘅情慾關係，雖然事後被同行友人話佢哋重色輕友，但呢段回憶卻值得回味。

情投意合

明明係後門主題嘅四仔系列，點解喺新作中，竟然會拍出愛情味道？想知嘅話，就要睇Tushy出品嘅《Anal Angels #9》。由三位導演聯手執導，搵來Honour May、Summer Vixen、Alyssa Bounty等多位人氣脫星演出，睇得出廠方有幾咁重視呢套作品。故事講眾女都有秘密性癖，就係最愛漫遊後花園，但卻一直唔敢同其他人分享。及至呢日喺泳池邂逅型男，對方竟亦係好此道者兼箇中能手，情投意合下，眾女不但跟對方打得火熱，結果更係出人意料。

偷約壯男

游水嘅目地除咗為鍛煉身體外，𥄫女亦係指定動作之一，而發生喺XEmpire製作嘅《Stunning Blondes》，當中嘅劇情卻加入戀愛元素，令作品嘅觀賞性生色唔少。由Mason執導，並搵嚟Anikka Albrite、Mia Malkova、Savannah Bond等多位靚女脫星參演，故事講幾個靚女去度假住酒店，期間Anikka Albrite睇中一個壯男，更瞞住姊妹偷約對方去泳池游早水，當然游水係藉口，目的梗係為咗曳曳啦，齋睇佢哋濕身激戰，都已經值回票價！

碟評

泳池向來係四仔片廠鍾意取景嘅地方，但要拍出泳池特色又有新鮮感，卻真係好講創意，難怪今次呢3套作品都喺劇情上落足心思，效果亦相當唔錯，其中尤以青春回憶為賣點嘅《Wet Hot Summer #11》，更係有意外嘅驚喜。