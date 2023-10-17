林家棟挑戰普通話演出　大鵬短時間增肥再減肥

林家棟、大鵬領銜主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》製作花絮相繼曝光，大鵬飾演建築公司老闆，為償還高債，鋌而走險策劃械劫案，最後淪落成為逃犯，踏上逃亡之路。大鵬為角色橫跨逾20年要增肥及減肥，是一個很大挑戰：「角色在1995年是一個老闆，很霸氣，又很意氣風發，故特別增肥讓角色再圓潤一點，而去到中年的陳信文是個流亡的狀態，又迅速地減了30公斤。」

大鵬除了短時間增肥和減肥之外，由於角色來自清遠，大鵬戲中亦要挑戰大量廣東話對白，家棟則非常欣賞：「今次導演嘅諗法幾特別，導演要求大鵬講廣東話，要我講普通話，真係好大嘅挑戰。同埋見到大鵬要增肥，又要減肥，我相信作為一個演員，應該會享受嗰種付出同投入。」

孫陽憑《孤注一擲》反派角色上位，在新片中同樣飾演罪犯，他指今次最大挑戰，就是戲中有多場內心戲，逃亡後不斷被罪咎感蠶食求生意志，要用特別方法幫助自己投入角色：「拍戲中間有兩個多禮拜的時間，我不見任何人去累積那種孫孤獨感。」大鵬則指孫陽是個體驗派演員，記得對方當時要拍一場殺人戲，開拍前已經努力醞釀情緒，結果足足哭了4小時。孫陽回憶當時情況：「這場戲大概連續拍了四天吧，每一天我都從頭都尾都在哭的狀態。但其實我在當下是一遍又一遍的演，片場的其他演員亦一直幫助我投入情緒。」