【是日通勝】

農曆九月初四

癸卯年 壬戌月 己酉日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：成服、針灸

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：13、32、46

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

金牛座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

雙子座：身心狀態不錯，但要注意保暖，避免着涼。

巨蟹座：事業受阻，欲速則不達，建議謀定而後動。

獅子座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

處女座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

天秤座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

天蠍座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

人馬座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

山羊座：久坐無益，抽時間出外走走，有利身心健康。

水瓶座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙魚座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）兔 易破財

鼠：桃花旺，獲友人介紹，易覓得有情人。

牛：話頭醒尾，表達力強，工作如魚得水。

虎：財運不穩，凡事必須查證，小心騙徒。

兔：是日沖煞，財運欠佳，容易入不敷支。

龍：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

蛇：時來運轉，工作得心應手，心情暢快。

馬：感情運稍遜，易跟伴侶為小事吵起來。

羊：心態正面，做事高效，具備贏家氣質。

猴：已婚者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

雞：人緣變差，易得罪人，切忌魯莽行事。

狗：諸事不順，稍不留神，就會丟失財物。

豬：士氣高昂，能一心二用，做事快靚正。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

姐弟戀面相

現今社會，姊弟戀愈益普遍，甚麼面相的人容易發展姐弟戀？以下特徵可供參考。

1.眉亂

眉毛重疊交織，稱之為「重疊眉」，此類女性將會嫁給比自己年輕的男士，男性若有「重疊眉」，也易發生姊弟戀。

2.羅漢眉

眉形有點「羅漢眉」，即濃密整齊，向額角上翹，末端曲折位特長觸及太陽穴。如有這種眉形的男人，配年紀大的妻子會較適合，亦肯遷就妻子。至於有這類眉形的女孩子，亦適合發展姊弟戀，與年紀比自己細的男士相處會如魚得水。

3.鼻特大

凡是面大鼻小的女性，理想配偶最好是年齡比自己大很多，例如十年以上為佳，婚姻才會較穩定和諧。相反，面細鼻大的女性，鼻形特別闊，鼻翼闊度伸延至全面的2/5或以上，即屬面小鼻大，宜配比自己年輕的丈夫。

4.額高

額高的女孩子心頭與志氣亦高，額頭飽滿，代表個人有大志，能力強，與另一半相處容易變成強勢一方，所以較適合發展所謂「不正常婚姻」。其實不正常婚姻只是代表年齡有差距，或是對方曾經有過另一段婚姻而已。