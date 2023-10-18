張敬軒新任「何濟公」星級代言人　全新形象推廣品牌優勢

【營業資訊】「信軒公，用何濟公！」

張敬軒成為何濟公新任星級代言人，雙「公」合璧推出驚喜廣告引爆話題。何濟公隆重宣布，著名歌手張敬軒剛成為品牌的星級代言人，並為旗下的王牌產品「何濟公止痛退熱散」推出全新形象的廣告，生動演繹產品之快速止痛退燒的功效優勢。張敬軒向來以卓越的歌唱技巧和全情投入的演唱風格聞名，他不僅在各大頒獎典禮中屢獲殊榮，他的音樂才華及獨特的創作，深深打動了世界各地的聽眾。他的粉絲們更尊稱他為「軒公」。在這次的廣告合作中，何濟公品牌以創新的理念與軒公雙「公」合璧，以易讀易記的「信軒公，用何濟公！」作為全新的廣告標語，更在廣告中巧妙地隱藏了許多與張敬軒相關的彩蛋，讓這次合作在引發熱話之餘，更為品牌注入了嶄新的活力。

軒公完美演繹賽車手造型 洗腦旋律席捲社交媒體

張敬軒以一身經典賽車手的獨特造型亮相何濟公廣告，完美演繹及帶出「何濟公止痛退熱散」的快速紓緩效果。品牌廣告巧妙地塑造了他型格與調皮兼備的新形象，完美展現了他的多元魅力。更有趣的是，廣告中還隱藏了一些與張敬軒相關的驚喜彩蛋，如「麵包」和「火龍果」等元素，待粉絲細細品嘗及發掘，為觀眾帶來了全新且富有互動性與幽默感的廣告欣賞體驗。

張敬軒透過個人社交平台帳戶發布最新廣告後，隨即引發大量粉絲和網民熱烈討論，短短一小時更獲過萬讚好，不少網民留言均表示廣告旋律非常「洗腦」、「我相信聽日我返工，會不停同身邊嘅人講何濟公」，更有「跪求演唱會live版！」、「Set做alarm 想賴床都難」等有趣留言，亦有眼利粉絲已經就廣告彩蛋密密討論。可見是次雙「公」合璧的合作火花，為品牌點燃起前所未有的討論熱度。

立即觀賞何濟公最新張敬軒代言廣告：

關於何濟公

何濟公藥廠在香港歷史悠久，自設GMP認證的廠房，品牌發展至今超過80年，旗下擁有「何濟公止痛退熱散」及「何濟公止痛退熱片」兩大知名產品，百份百香港製造。兩大産品均以出傑出的藥效和迅速的效果，贏得了廣大消費者信賴和讚美。

「何濟公止痛退熱散」含撲熱息痛，其獨特的粉末配方使藥效極速被吸收，快速發揮作用，有效快速紓緩由流行性感冒症狀及傷風引起的不適症狀，包括發冷發熱、頭痛、骨痛、牙痛，小兒發熱等，特別適合吞食藥丸有困難的幼童及長者服用，是每個家庭不可或缺的居家必備良藥。發展至今天，何濟公藥廠為香港聯交所上市公司健倍苗苗(保健)有限公司 (香港股份代號: 2161) 成員。

銷售點：

萬寧、屈臣氏、華潤堂、莎莎、惠康、百佳、華潤萬家、裕華國貨、Duty Free Shoppers、實惠、日本城、HKTVmall、Ztore、及各大藥房藥行均有售。