Anson Lo MV皮褸造型現身電台　自認喊包：壓力好大

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日中午12時許到電台宣傳新歌《ON》，過半百「神徒」（粉絲）冒雨到電台門口等候偶像，不過Anson Lo抵步後直接進入錄音室，身穿皮褸的他，以MV中的電單車造型亮相，相當有型。Anson Lo在節目中透露新歌歌詞提及入行5年的心路歷程，而Rap部份更是親自填詞，他興奮表示：「依家寫歌詞比之前快，通常一晚用兩、三個鐘就寫好，好好玩，亦好享受填rap歌詞。」

提到《ON》於隧道拍攝MV，Anson Lo坦言封隧道拍攝十分困難，所以選擇在凌晨12時至翌日早上6時車輛較少的時間拍攝，又指MV中嘗試以All back新造型亮相，令神徒眼前一亮。

工作忙碌的Anson Lo被問到如何放鬆心情？他大爆隊友李駿傑（Jeremy）曾強烈推介他冥想，不過他表示：「一個鐘冥想太長，有時夜晚要跟進工作同自己品牌嘅嘢，所以最多做20至25分鐘。」

早前MIRROR飛到澳洲拍攝團綜，問Anson Lo跟哪位成員同房？他笑言：「唔可以劇透，但都有試過一個人一間房。」至於被爆坐熱氣球時感觸落淚，他直言：「喊包呢個字好似好負面，但我唔覺得瘀或者醜，純粹當時見到風景好靚，又諗返起香港壓力大，但其實人好渺小，唔使咁負能量。」Anson Lo於下午約4時半離開電台，由於下著雨，Anson Lo拿著雨傘跟門外等候已久的「神徒」揮手打招呼，看到大批神徒冒雨等候，Anson Lo跟她們說：「落緊雨呀，快啲返去啦！」Anson Lo上車前，更應聽粉絲要求他大擺心心手勢，之後他登上七人車離車，但粉絲卻蜂湧走出馬路上，場面險象環生。