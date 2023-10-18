森系建築　邁向綠色未來

當代大城市總是被密麻麻的高樓大廈佔據了大部分空間，因而被譏諷為「石屎森林」。要改變現狀，不一定要把原有建築推倒重來，只需要參考設計概念「Paris Smart City 2050」，以「森系穿搭」套用於現有的城市設施，賦予它們生產能源的功能，我們的城市勢必邁向一個綠意盎然的新時代。

花都變森林 Paris Smart City 2050

有沒有想過，每幢大廈在用水、照明、製冷、供暖等幾方面，消耗了地球多少能源？近年致力推動環保的設計師不再滿足於追求「零耗能建築」（Zero Energy Building），並嘗試研發「產能建築」，也就是所謂「正能量建築」（BEPOS），意思指建築物自身能生產所需能源，實現自給自足，甚至能回饋大自然。

由Vincenti Callebaut Architectures提出的設計概念「Paris Smart City 2050」，就是計劃為未來的巴黎設置8個正能量塔，以應對全球暖化問題。這些塔樓的造型奇特，無不披上一層綠色外衣，像一株株巨樹，當中又以「Mangrove Towers」與「Photosynthesis Towers」最有特色。另外，塔樓內部集商、住用途於一身，可大幅减少因交通需求而排放的廢氣。如果一切成真，2050年的巴黎將變成森林城市，為未來城市發展指明了新的方向。

焦點1：Mangrove Towers

預想設於巴黎北站的「Mangrove Towers」，設計靈感來自植根於海岸、沼澤的紅樹林，其蜂巢狀外牆和塔頂均種滿植物，從高空俯瞰，極似一株氣根繁茂的紅樹。在功能上，「Mangrove Towers」可作為住宅、酒店和辧公室，享有交通方便的地利，而且底座設有壓電能量收集器，能將車站運作帶來的振動轉化為電能，加上外牆鋪設了太陽能電池板，可實現能源上的自給自足，從而減少碳排放。

焦點2：Photosynthesis Towers

說到巴黎市地標，除了艾菲爾鐵塔，還有城中第一高樓——蒙帕納斯大樓（Tour Montparnasse）。根據設計師的構想，這幢摩天大廈會被改造成垂直的中央公園「Photosynthesis Towers」，原本是灰黑色水泥外牆，將變為銀白色的螺旋狀玻璃結構，表面更滿布綠色植物，加上頂層設有被透明玻璃覆蓋的空中花園，看起來充滿未來感。若再仔細一看，你會發現大樓的綠色外衣是由多個三角形微藻幕牆組成，它可以生產電力，並可進行光合作用，為城市帶來潔淨的氧氣。