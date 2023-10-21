陳芷尤與印度演員合作拍劇　飾演日本妹大讚造型靚

藝人陳芷尤與張振朗分手後，2019年離開無綫返回家鄕新加坡發展演藝事業，拍電影又拍網劇，上年初更於星馬上映的賀歲電影《女兵外傳》中做女主角。陳芷尤日前接受東網訪問時指現時已返回新加坡，更透露剛剛拍了一套以1940年為背景的劇集，劇中除了她與父親外，全都是印度演員，她謂：「劇入面我飾演一個日本人，都未試過同咁多唔同種族嘅演員一齊拍嘢，可以畀更多觀眾認識，套劇啲戲服都好靚，西式、和服都有。」問要否到印度拍攝時，她謂：「其他演員要，我就唔使，不過好在冇，因為嗰度都好熱。」

之前曾為HOYTV拍攝旅遊節目《重新出發》的她，更獲邀添食，11月會到日本拍攝，她開心謂：「我自己本身好鍾意日本，6月時我都自己去咗日本旅行，係第一次一個人出遊，本身我係路癡，起初都有啲擔心，但原來都OK。」問她現時有否拍拖時，她坦言之前有拍拖，但上年分手了，說到她靚女不用急時，她反而笑謂:「都唔係唔急，年紀都唔細，不過感情呢啲隨緣啦！」

此外，跟好友朱智賢敍舊，二人更齊齊拍片自娛，原本一心想整蠱陳芷尤的朱智賢，點知給對方整返轉頭，最終自食其果，跌了落地狂笑一番。