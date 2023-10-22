D奶梁云菲捲私密片外流風波　走出陰霾首吐心聲

台灣「國光女神」梁云菲，繼今年初挺過不雅片外流風波後，重新出發嘅佢亦不時喺社交網賣大包派福利，而如今時隔半年，佢亦獲曾有相似經歷嘅成人直播主內內邀請，上直播分享私密片外流嘅經歷，並解釋道：「可以公開分享是覺得自己已經調整好了，一開始真的沒辦法談論這件事。」

發生私密影片外流後，梁云菲透露當下嘅處理方法係瘋狂出國玩，去一個冇人識自己嘅地方，逃避現實。而同樣曾有私密片外流經歷嘅內內，亦分享道自己當下嘅處理方法係刪除所有社交網，逃避面對外界嘅聲音。梁云菲亦坦言，喺決定出國逃避前，佢都有將自己收埋喺屋企好長一段時間，拒絕同任何人交流外，甚至仲有唔好嘅想法，好彩喺最困難嘅時刻，佢收到一眾朋友嘅關心支持渡過難關。不過，梁云菲亦強調道過度嘅關心，可能會比受害者帶來更大嘅壓力。

最後，內內同梁云菲都再次強調澄清「自己拍攝私密片」同「被他人外流」嘅區別，梁云菲表示：「我要拍跟我要不要被外流是兩件事。」表示拍攝是自由，但不代表別人可以非法轉傳。至於如何走出私密片外流嘅陰霾，梁云菲分享道：「需要改變自己的心，不要讓自己僵在原地，拒絕接受任何事！」內內同時亦鼓勵受害者勇敢接受自己的一切。