應智越被前度爆偷食　本尊：差啲患情緒病！

歌手力臻和應智越等今日（22日）出席力臻首張個人實體專輯發布會，力臻以全白西裝現身，表示裝扮是自己搭配的，與他其中一隻MV打扮一樣：「今日嘅打扮係想返番去最基礎，當自己啱啱出道嘅時候冇任何贊助及造型師，所以今日想自己一手一腳做番晒，亦都想藉此同大家講，無論如何我都會保持初心。」透露專輯名字與自己即將推出的服裝品牌一樣，言現在正一邊修讀理工大學時裝設計博士課程，一邊繼續歌手的工作。

好友應智越表示今次是力撐好友，他與力臻和Michael C是「健身三人組」，談及先前被前度模特兒Kero Lau於社交平台上發長文指控他於演出舞台劇時搭上女主角，疑似偷食一事，應智越指事件一早已經解決，發生後他亦到泰國旅遊散心重整思緒，希望忘記不愉快的事情，又指自己因這件事情差點患上情緒病，曾一度想尋求心理醫生：「不過最後覺得搵個陌生人傾不如搵朋友。」被問會否因此嚇怕展開新戀情？他回：「又唔會，不過我覺得未係時候，先休息一下，再重新出發。」他表示事情發生後很多朋友都致以慰問，並無條件支持他。指會繼續不斷努力製作歌曲，接下來將在十一月中推出新歌。