任賢齊賣口乖氹楊千嬅　爆肚改歌詞

歌手楊千嬅連月來於內地舉行世界巡迴演唱會，繼本月中的重慶站後，上周六來到武漢站演出，壓軸部分請來老拍檔任賢齊（小齊）任表演嘉賓，小齊甫出場，全場3萬觀眾隨即驚喜起哄，兩人即席合唱當年合作電影《花好月圓》的主題曲《花好月圓夜》。

同樣忙於巡唱的小齊，與千嬅已有一段時間沒有見面，他在台上表示早前有意邀請她為個唱當嘉賓，惟最後因她同樣忙於巡迴，最後只能打消念頭，千嬅聞言即表示：「只要你需要，我隨時都可以飛過來唱的！其實我們常常也有唱這首歌，但好像是錄影，永遠沒有真實在台上面，今次這樣大型亦是第一次。」

加碼獻唱滿足觀眾

由於兩人僅唱半首歌，現場觀眾當然唔收貨，小齊即席加碼獻唱《對面的女孩看過來》，還把其中歌詞「這裏的表演很精彩」改為「千嬅的表演很精彩」令千嬅笑不攏嘴，及後千嬅索性再邀小齊一起向觀眾謝幕。

演出前，千嬅亦有孖住老公丁子高四圍探店，當走入一間西餐小店時被食客認出，千嬅也有與他們揮手回應，老闆見狀亦熱情招呼，期間千嬅對店中的巨無霸三文治讚不絕口，無懼開騷前Keep Fit壓力大快朵頤，有食客更大讚她瘦身成功，令她開心不已。