群星古怪合同逐個數　湯告魯斯有一樣係打死都一定唔會做

荷里活明星的拍戲合約條款層出不窮，除了講錢之外，合約中有一些古怪條件更是層出不窮估都估唔到。

湯告魯斯堅持唔「借」樣？

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）拍戲出名博命，但有一樣事情他必定唔做。據知他每次拍戲的合約都講明嚴禁「借樣」將他的肖像來推出公仔或電視遊戲人物，至於是甚麼原因就不得而知。所以如果一眾「湯迷」仍然等緊《職業特工隊》（Mission: Impossible）或者《壯志凌雲》（Top Gun）出公仔來收藏，唔使等永遠不會發生！

「肥媽」Queen Latifah誓要保住條「命」？

多年前憑歌舞片《芝加哥》（Chicago）走紅的美國女星Queen Latifah原來好怕「死」，講緊係喺銀幕上！話說她曾主演過一部電影《Set It Off》，片中最後飾演劫匪的她被警察亂槍射死，自此之後她在電影合約中列明不可以死保證她可以在續集中出現。

奧瑪花曼最緊要夠「大」？

《危險人物》（Pulp Fiction）美國女星奧瑪花曼（Uma Thurman）幾年前原定獲邀請在巴黎拍攝改編兒童繪本的電影《Eloise in Paris》，而她在合約的要求多多，其中一個就是保證沒有其他同片的演員能獲得比她更她的服裝安排，例如比她更大的更衣室。而合約中還規定在整個拍攝期間至少要有一間3房的酒店套房和3部手機供她使用。不過，由於奧瑪與片商的長期爭議，最終亦令部戲拍唔成。

麥克華堡大「貪」出事？

美國男星麥克華堡（Mark Wahlberg）幾年前原本與女星安妮希芙威（Anne Hathaway）合演電影《失戀自作業》（Silver Linings Playbook），而其中一個合約條款是如果安妮退出劇組令影片拍不成，他仍有錢收可獲90萬美元（約702萬港元）片酬。而原因不是因為他想與安妮合作而是慎防聘請一位不太知名的女演員作為替代者後，可能會對影片造成票房損失。結果，是麥克比安妮先辭演，後來安妮角色亦由珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）頂上，如果他等多一陣就可以收到巨額片酬！