smart #1小型純電SUV攻港　續航力達440km

純電 #1經全方面進化後已成為一款5門5座小型SUV，擁有4,270×1,822×1,636mm的長×闊×高(BRABUS版車長4,300mm)，得益於搭載吉利SEA電動車平台架構，軸距長達2,750mm之多，提供充裕的乘坐及置物空間。兩版本均車載66kWh高效能電池組，最大支援150kWDC快速充電及22kW AC中速充電，由10%充至80%分別少於30分鐘和3小時。Premium版配備後軸電馬達，最大馬力及扭力分別272hp和343Nm，0-100km/h加速6.7秒完成，續航力達440km(WLTP)。BRABUS版配備前後軸電馬達，最大馬力及扭力分別高達428hp和543Nm，完成0-100km/h加速只3.9秒，續航力400km(WLTP)。