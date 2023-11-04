《NEWS新聞女王》何廣沛自爆同佘詩曼有激情戲　何依婷坦言考演技

藝人何廣沛、何依婷、梁思浩和王嘉慧等人今日（4日）參與無綫遊戲節目《思家大戰》，何廣沛和何依婷再次上節目，鬥志高昂，依婷更稱今次要一雪前恥，贏得獎金。

另外，何廣沛和何依婷有份參演的台慶劇《NEWS新聞女王》即將播出，廣沛稱十分期待：「呢套劇嘅劇本各方面都好吸引，我哋演員自己都好期待。」透露依婷今次在劇中有很大的突破。依婷亦承認今次的角色於她而言是一個新挑戰：「我未做過啲咁情緒化，咁唔開心嘅角色，係一個悲劇人物，因為好多好慘嘅事情發生喺佢身上，可能自己有病，屋企人過身咁，好多意外都會發生喺佢身上。」廣沛亦透露在劇集中會與主角佘詩曼有少許激情場面，在旁的依婷則稱廣沛為「男士公敵」。

劇中，何依婷與馬國明亦不乏激情戲，依婷說：「不過始終都係電視劇集，所以尺度唔會好大，點到即止，老少咸宜嘅。（驚唔驚湯洛雯注視你？）可能係我另一半注視馬明呢！不過其實佢好大方嘅（有冇同佢預告新劇有激情場面？）佢當然好支持我，從來都唔會過問（怕唔怕佢睇到？）咁佢係成年人，想唔想睇佢自己決定。」