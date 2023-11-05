丁噹台灣開騷High爆剝襪套　性感露腿見到都想咀

「全民情歌天后」丁噹相隔7年，於台北流行音樂中心舉辦大型演唱會，她穿着專屬訂製的「夜遊絕世舞伶」性感亮相，與6位舞者火辣熱舞，以歌曲《夜遊》開啟當晚的演唱會。表演期間丁噹興奮地問台下觀眾：「夠嗨嗎？夠辣嗎？」歌迷回道：「不夠！」然後，她霸氣地笑說：「我向來蠻寵粉，沒想到把你們胃口養這麼大，來人幫我脫！」接着把流蘇襪套脫掉，性感露腿，歌迷再度High爆。

接着場景帶領大家到丁噹的家，她卸下所有盛裝裝備，換上最舒服的居家睡袍，坦然地面對自己的內心，她分享：「今天很幸福沒有一個人孤獨感，我曾一個人去KTV，包了一大間的KTV，那時分手了，獨自一人唱了一個多小時，邊唱邊哭，但今不是一個人的KTV，延伸舞台打造了5千人的大型包廂。」丁噹隨着光走到觀眾席，和歌迷親近高歌。

丁噹更邀請了創作才子陳零九合唱，她說：「唱歌是我很享受的，不是我去KTV不想唱自己的歌，是想跟好朋友一起唱，因為這首歌我很喜歡。」當陳零九從升降台登場，全場尖叫歡迎，她們一同合唱《天黑請閉眼》，音樂一出，全場再陷入大合唱。

丁噹之後換上純白裝再度夢幻登場，演唱《花火》、《偷偷的愛》等歌，再度掀起高潮。臨近尾聲，歌迷們大感不捨，瘋狂叫Encore，丁噹再度出場，選唱五月天的《入陣曲》，稱原因是師兄阿信「要求」，對方認為丁噹「功高震主」，劇集《蘭陵王》片尾曲《手掌心》破億，而主題曲點擊率卻低，她對歌迷說：「記得回去在社交平台告訴師兄阿信，請他們演唱會演唱《手掌心》。」透過演唱會向師兄喊話。最後，丁噹帶來經典歌曲《我愛他》為演唱會劃下句號，宣布下場演唱會將在明年3月9日於高雄流行音樂中心舉辦。