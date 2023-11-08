譚旻萱黃淑蔓孖長腿師妹組三人女團　造型曝光掀熱議

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）及學界舞林高手「長腿師妹」連家穎（Vian）組成全新女團Me&，三位Y2K世代出世嘅靚女，女圑造型喺官網曝光後，隨即掀起全城熱話。尤其係素人Vian即被人肉搜尋，來自拔萃女書院嘅佢，喺學界參加過跳舞及運動比賽得過獎項統統被起底。

據悉新歌將於今個星期五曝光，將會展開一浪接一浪宣傳攻勢，除咗喺舖天蓋地網絡媒體上會見到佢哋又唱又跳之餘，仲會發動全球Dance Challenge，Me&更會到街頭唱跳大玩快閃，亦會登上各音樂舞台表演。

Me&三美喺新歌入面會化身「愛的特工」，以獨有氣質及專長攻陷每個人嘅內心。Feanna嘅特工代號係「Sugar Spice」，佢嘅「超能力」係無與倫此嘅歌唱才華及甜美氣質，準備好主宰愛的戰場。而Vian則係「Sweet Groove」，佢嘅「超能力」喺無懈可擊嘅舞蹈，憑着佢充滿活力嘅年輕舞步，準備好跳入每個人嘅心靈，傳遞愛嘅能量到世界盡頭。被喻為Me&王牌嘅Mandy代號係「Velvet Charm」，佢擁有超凡嘅獨特魅力，任何人同佢對視，冷酷嘅心就會瞬間融化，全世界被佢嘅愛洗禮。