阿Mo在兩大儀器幫助下 個人體質提升成功減少肌肉痙攣

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展。李盛林在今晚（11日）他發出第68封代禱信。

李盛林牧師透露，兒子阿Mo使用了站立式輪椅的助助，兩三週之後便嘗試從「站立輪椅」轉到「外骨骼」。在過程之中，這兩個儀器幫助下，個人體質大大提升。現盼兒子能控制大小便的括約肌能漸漸適應自主的活動。

內容如下：

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 68 (20231112)*

『我在急難中求告耶和華，祂就應允我，把我安置在寬闊之地。』(詩篇118:5)

*(一) 啟言(Mo)*

*1) 「去年今週代禱信(16) – 2022年11月13日」* - 嘗試作前後一年的比較：

a) *「不認罪？！」*： 演唱會屏幕事故雖於去年有調查結果，但有關單位及被檢控人均不認罪，卻要再拖到2024年10月16日再開審，*可是傷者仍一直在治療中忍受皮肉和心靈的苦*而得不到真正的結果。

*(禱告)：* 祈願公義彰顯，還阿Mo 及傷者們一個公道。

b) *「個人衛生」*：去年因神經重創，需要用尿喉尿袋幫助排尿，今年8月雖然尿袋已摘除，但因為四肢仍不能活動，個人衛生仍需要倚仗護理協助，感恩的是不受尿道炎的威脅。

*(禱告)*：祈願控制大小便的括約肌能漸漸適應自主的活動，頸椎神經也能夠早日通達，整體個人衛生可以逐步自我照顧。

*2)「瞭解阿Mo治療的儀器 9 – 站立輪椅Standing Wheel Chair 」*

*(簡介)*

*「工作原理」：*

站立式輪椅針對初期中風或是頸椎脊柱受創的傷患者，為他們提供更適切的復康治療。研究發現，人如果每日能增加站立的次數及時間，可以提供身體有以下九項益處。

(一)促進血液循環；(二)改善心肺功能；(三) 改善排便；(四) 改善泌尿系統； (五) 防止肌腱收縮；(六) 預防及治愈壓瘡；(七) 減少肌肉痙攣；(八) 減少關節僵硬；(九) 提高骨質密度。

*「感恩與療效」*：

1) 在治療的早段時間，這部企立輪椅是阿Mo使用「外骨骼」(exoskeleton)之前所使用，目的是幫助他習慣從坐姿到站立的適應，*提升個人體質*，以便再轉到「外骨骼」的治療。

2) 在過去短短只是使用了兩三週之後便嘗試從「站立輪椅」轉到「外骨骼」。在過程之中藉這兩個儀器幫助下，*上述的九個益處和療效都有顯著的改善。*

*(二) Mo爸媽*

1) *「耶穌信仰的真實」*：在這一年多的時間一步一驚心的艱苦經歷，更體驗信仰的實在…

a) 外在的行為反映內在的信仰 (雅各書2:18)

b) 信心會使我們在基督耶穌的大能下，完成那些看似不可能的大事 (馬太福音 21:18-22)

c) 我們品格的改變是因為聖靈活在我們裡面，使我們結出生命的果子 (加拉太書 5:22-23)

*在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，也體驗到「傷患者的無助，祈求創造主安慰和醫治」。*