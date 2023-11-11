黃日華否認與關寶慧戀情　直言習慣了單身

藝人陳百祥（阿叻）、黃日華、譚詠麟、羅家英等人今日（11日）於香港大球場，以「香港明星足球隊」的身份對戰貴州「榕江村超聯隊」，舉辦足球聯賽。

對於今次再度獲勝，阿叻指是意料之外：「我哋贏都係因為對面擺烏龍，開頭15分鐘其實我哋係唔夠對面踢。」稱踢波20年，只輸過一場比賽，就是在上海對戰AC米蘭足球隊，對方以六比一勝出，直言排除那場賽事，幾乎是橫掃中國足球賽事。由於「榕江村超聯隊」的球員較為年輕，被問會否是對方放水？阿叻說：「踢波冇得讓，落到球場個個都搏到盡，我都估唔到13歲嘅願望，73歲先完成。（啱啱踢足球嘅時候你好似踢人？）冇咁嘅事，對方先23歲，我73歲，隻腳伸咗出去，收唔切，踢到佢我都覺得好抱歉。」此次足球比賽將於香港及內地各大社交平台上直播，其中有近破億的收視，阿叻指這是意料之內。

另外，黃日華則表示今日隊員們的水準都很好，但卻被「炒芥蘭」：「話晒都係友誼賽，我第一腳個波就畀對方炒起咗，我踢波已經好多年冇發過脾氣，但今次真係忍唔到，校長（譚詠麟）仲喺隔離叫我冷靜啲。」指大髀位置仍在隱隱作痛，不過傷勢並不嚴重。

談及近日有傳黃日華向關寶慧求婚成功，違背終身不娶承諾，黃日華澄清道：「梗係唔係真啦，真的該說了，假的不說也罷。（阿女有冇質疑你？）冇，佢同我一齊住，大家都知。」直言網絡上有很多虛假的報道，都是在欺騙流量從中賺錢，指這些謠言是對每個人的傷害。

黃日華又再度澄清，表示並沒有承諾過終身不娶：「當時啲記者可能覺得呢個係好男人，所以先咁寫，不過我依家都習慣咗單身，而且愛情係上天安排，佢畀你就有，冇得盲目（遇到啱會唔會考慮？）我覺得依家唔同細個嘅時候，細個會好容易投入一段感情，依家都60幾歲，又單身左好耐，唔係抗拒，但冇咁容易會投入一段感情。」