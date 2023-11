佘詩曼全黑女王造型曝光　透露有份參與設計畀意見

《新聞女王》官方社交網今日釋出人物造型宣傳照,眾演員以新鮮感十足的維多利亞時代造型亮相,阿佘身穿全黑色透視公主袖宮廷服上場,無論是權威莊嚴的眼神或是纖幼腰肢均相當搶鏡,她的表情更是Cool爆,就如女王駕到一樣。李施嬅則穿上同樣高貴的Deep V宮廷裝,但就白色示人,與阿佘形色強烈對比。高海寧以超低胸寶藍色宮廷服造型上陣配以一身藍寶石首飾,同樣搶鏡。何依婷與王敏奕分別以白金及暗紅色造型登場,大家都各有各靚,她們頭上均戴有不同款式的王冠,以突出「女王」主題。

阿佘同李施嬅2人亦相當落力為劇宣傳,先是阿佘上載劇照寫道:「Think like a lady,Act like a queen.」之後李施嬅亦同樣分享劇照:「To be or not to be a Queen?」日前阿佘剛剛參加完朋友婚禮,在社交網晒出當日與一眾朋友開心合照,而她在接受東網訪問時坦言:「呢條裙我都好鍾意,係我同服裝指導一齊設計嘅,我揀黑色係因為我覺得黑色代表權威、冷漠同執着,同我劇中嘅角色相符。」

劇集總監製鍾澍佳表示鎖定維多利亞時代作為造型重點,皆因想打造貼題的女王感:「我哋其實一開始就計劃要拍一個職業劇,新聞概念我相信觀眾都好清楚知道,剩番落嚟就係點樣將女王同戰場呢個概念、以更有視覺效果嘅方式呈現畀觀眾。所以我就同負責海報設計嘅同事Leo商量,用咗呢個Image。」佳導笑指十分滿意海報效果,並坦言單是拍攝這輯海報,台前幕後共花了接近三天時間,足見製作團隊之認真:「差唔多每個Image都要拍大半日。」