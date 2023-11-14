【是日通勝】

農曆十月初二

癸卯年 癸亥月 丙子日

吉時：凌晨1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

宜：出行、移徙、訂婚

忌：問卜、作灶、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：8、12、30

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：生活稱心如意，事業發展可望更上一層樓。

金牛座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

雙子座：不可長時間對住電子產品，雙眼需要休息！

巨蟹座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

獅子座：做人忌自私，顧及別人感受才會有好人緣。

處女座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

天秤座：遇上疑難必須問個明白，做事忌自作聰明。

天蠍座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

人馬座：運勢墊底，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

山羊座：迎來風平浪靜的一天，遇到麻煩也不用怕。

水瓶座：事業運上升，好好把握會見到成功的希望。

雙魚座：防人之心不可無，與同事交涉要提高警覺！

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）馬 人氣跌

鼠：財運不錯，有多餘錢可考慮投資經商。

牛：可發揮工作才華，表現令人刮目相看。

虎：心態正面，力爭上游，離成功非常近。

兔：已婚者要自律，跟異性太親近會出事！

龍：在職場上爭取好表現，成功指日可待。

蛇：好朋友是你的靠山，要虛心接受意見。

馬：是日沖煞，溝通出問題，事業遇阻力。

羊：諸事不順，外出時定要注意交通安全。

猴：行動力強，遇到問題往往能化險為夷。

雞：魄力不足，做事欠積極，小心惹麻煩。

狗：工作不順，容易出現莫名奇妙的錯誤。

豬：受不利流言纏擾，感情關係受到考驗。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

時差不同

世界上每一個地區、每一時刻都會有孩子出世，其中之分別應該是氣候了。

有些地區此時此刻可能十分炎熱，亦有些地區此時此刻是寒冷的，又或者是涼爽宜人。當然，最極端的是北極、南極和赤道，一是長期冰天雪地，一是劇熱無比，故此對算命者而言便分別很大了。

有些玄學家認為，不論於任何地方出世，都必須將時刻換算回中國的中原時間，其理論認為，算命是中國特有文化，應以中國時間為準。

亦有一些玄學家不認同，不論其人在任何地方出世，都應以當地時間為準，不用換回中國時間，其理論認為人出生之時，是受當地當時之天氣時空星宿所影響，無可能以中國的氣候為準則。舉例，若出生時為晚上，但換回中國時間可能是中午，氣候溫差自然不同，甚至有可能連日子都不盡一樣也。

就以夏令時間為例，因夏令時間比標準時間快了一小時，故此，有些師傅便會將夏令時間出生的人換回標準時間。亦有一些玄學家是不換回標準時間的，認為玄學就是玄學，並非科學，一切都是此時此刻所發生，何需人為去調校。