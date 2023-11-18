炎明熹唱《新聞女王》英文片尾曲　獲讚咬字清晰有穿透力

視后佘詩曼（阿佘）、視帝馬國明孭飛的台慶劇《新聞女王》將於下周一首播，而內地則於昨晚（17日）率先播，於開播前夕，網上早已錄得超過2.7億的話題閱讀量、並以超過100萬預約數量，登上內地影視平台港劇預約榜首，網絡亦就該劇引發連番熱話，熱搜關鍵詞語先後有「演技保證」、「毒舌判官」及「女王大人」等，大部分均圍繞劇集主角阿佘衍生，足見阿佘在內地網民心目中的期待值！

為配合《新》劇於內地首播，無綫官網昨晚釋出時長約1.5分鐘的片尾曲MV，並由「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）主唱，該曲乃Gigi首度推出的個人英文單曲，播出後即引發熱議，除讚Gigi咬字俱佳，歌聲亦甚有穿透力，Gigi受訪時坦言對新歌反應感到期待，皆因是其首支英文單曲，亦是首度為台慶劇獻唱歌曲，她說：「希望我聽到首歌時唔會覺得太尷尬啦！因為我本身英文唔係咁常用，所以我有逐個字去查字典，同埋寫低晒啲意思，等自己可以了解啲歌詞好啲。發音方面，我事前都有練習，逐個字去練習點讀，練到覺得有效果先成句讀出嚟。」更笑指錄音過程尚算順利，只是其間因肚餓以致「唔夠氣」：「我平時一係食完嘢抖一陣就錄音，一係就錄完音先食。嗰日我諗住錄完音先食嘢，但去到一半需要錄到Powerful嘅部分時，我就真係冇辦法喇，不如食啲嘢先，結果我食咗肉餅飯，食完之後真係有番啲力氣，否則係餓到郁唔到。」