《叛諜追擊》導演重拍60年代名劇《俠聖》搵上位新星擔正

曾拍過《叛諜追擊》（The Bourne Identity）系列的美國導演Doug Liman宣布將重拍60年代著名美國劇集《俠聖》（The Saint），並由憑Netflix古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）英國上位男星Regé-Jean Page擔任男主角飾演俠聖「譚西敏」一角。

其實今次已非《俠聖》首次被重拍成電影，1997年，韋基馬（Val Kilmer）於片中飾演「譚西敏」。而之前亦有傳「卻克隊長」基斯派恩（Chris Pine）有意重拍。《俠》講述技術高超的竊賊「譚西敏」，擁有高強的易容術以及神出鬼沒的手法。當他接受委託去行竊時習慣以取自天主教的聖人名稱來當作自己的化名。60年代原版劇集由當時仍未是「占士邦」的英國男星羅渣摩亞（Roger Moore）飾演並大受歡迎。

除了新版《俠聖》之外，Regé亦有機會再在《龍與地下城：盜亦有道》（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）續集中再度演出，男主角基斯派恩近日受訪時表示有信心電影公司會開拍《龍》續集。