【IB攻略】IB數學科AA與AI大不同

IB課程中的數學科目提供了兩個選擇，分別是數學分析與數學應用。這兩個選項分別稱為數學AA（Analysis and Approaches）和數學AI（Applications and Interpretation），選擇適合的數學科目對於學生的大學申請和未來學術路徑有重要影響。你知道其分別及有選對學科嗎？我們今次將探討數學AA和數學AI之間的區別，以及它們對升讀大學學系的影響。

數學AA（Analysis and Approaches）：

數學AA注重數學的理論和抽象思維。它強調數學的推理、證明和解析能力，課程涵蓋了微積分、線性代數、數學推理和統計學等主題。這個選項適合對數學有濃厚興趣和良好抽象思維能力的學生，而其課程內容和數學思維的培養使學生具備解決複雜數學問題和進行理論研究的能力。

數學AI（Applications and Interpretation）：

數學AI著重應用數學於現實生活和實際問題的解決。它關注數據分析、模型構建和解釋數學結果的能力，課程涵蓋了統計學、機率、金融數學和數據分析等主題。這個選項適合對數學應用於現實情境和實際問題感興趣的學生，其課程內容和實際應用的培養使學生具備數據分析、問題解決和決策制定的能力。

選擇數學AA或數學AI對於升讀大學學系有不同的影響。許多大學對於特定學科的要求可能會傾向於數學AA或數學AI。以下是一些常見的影響：

‧STEM學科（科學、技術、工程和數學）：選讀數學AA對於進修STEM學科的學生較為有利。數學AA提供了更強的數學理論基礎和抽象思維能力，這對於進一步研究數學、物理、工程、計算機科學等相關學科非常有幫助。

‧商科和社會科學：選讀數學AI對於進修商科和社會科學相關學科的學生更具優勢。數學AI強調數據分析和實際應用能力，這對於研究商業、經濟、統計學、社會科學等學科非常有價值。

‧大學入學要求：一些大學或學系可能對於選讀數學AA或數學AI有特定的入學要求。在選擇數學科目時，學生應該仔細閱讀大學入學要求，以確保所選科目符合他們感興趣的學系的要求。

選讀數學科目對於大學申請和學術發展具有重要影響。數學AA和數學AI在課程內容和強調的能力上有所不同，並對於不同的大學學系產生不同的影響。所以學生在選擇數學科目時，應該考慮自己的興趣、能力以及未來的學術和職業生涯發展。最重要的是，選擇一個適合自己的數學科目，並通過努力學習和實踐，發揮自己的潛力，為未來的學術和職業道路打下堅實的基礎。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣