《紐約影評人協會電影獎》得獎名單公布　 《花月殺手》勇奪最佳電影

美國3大影評人協會之一的「紐約影評人協會」（NYFCC）公布今年電影得獎名單，結果，美國導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）勇奪最佳電影。

而於《花》片中飾演原住民的新星Lily Gladstone亦獲最佳女主角，由於NYFCC一致被視為《奧斯卡》提名指標，自2009年以來只有兩部得獎的電影於《奧斯卡金像獎》不獲最佳電影提名命中率極高，因此《花》被一致睇好將於《奧斯卡》獲最佳電影提名。

此外，話題電影《奧本海默》（Oppenheimer）亦連獲兩獎，其中導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）擊敗馬田史高西斯勇奪最佳導演。影片亦獲最佳攝影。至於影帝方面，德國男星Franz Rogowski憑法國電影《慾流雙行道》（Passages）爆大冷奪獎。

另方面，日本動畫大師宮崎駿憑新作《蒼鷺與少年》勇奪最佳動畫，而美籍韓裔女導演Celine Song就憑大獲好評的新作《從前的我們》（Past Lives）獲最佳首部電影。至於最佳國際電影就由法國電影《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）奪得。賽前兩部大熱門《大師級愛情》（Maestro）和《Barbie芭比》（Barbie）最終捧蛋而回令人意外！

【《紐約影評人協會電影獎》部分得獎名單】

最佳電影：《花月殺手》

最佳導演：基斯杜化洛倫（《奧本海默》）

最佳男主角：Franz Rogowski（《慾流雙行道》）

最佳女主角：Lily Gladstone（《花月殺手》）

最佳男配角：Charles Melton（《五月的你，十二月的她》）

最佳女配角：Da’Vine Joy Randolph（《The Holdovers》）

最佳劇本：《五月的你，十二月的她》

最佳動畫：《蒼鷺與少年》

最佳攝影：《奧本海默》

最佳首部電影：《從前的我們》

最佳國際電影：《墮下的對證》