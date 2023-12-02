林寶玉兩前度上擂台對決　否認「三角戀情仇」女主角

「最索經理人」林寶玉昨晚（1日）現身灣仔修頓場館，欣賞由鍾培生主辦的拳賽，親身支持她的兩位前度男友Chris與Johnny於擂台上對決。她表示與兩位也是10多歲已相識的青梅竹馬，笑言二人於擂台上解決「三角戀情仇」，但否認自己是三角戀中的主角，問到會較支持哪位前度？她笑謂：「同阿Chris緊密聯繫啲，所以支持佢先，但兩個都支持嘅。」她否認與Chris復合，純粹以朋友身份支持，笑言相識多年也是首次見他如此認真做事，又認同男士打拳很有魅力：「平時見佢玩就多，原來上台打嘅時候會見到佢團火。（怕唔怕佢受傷？）男仔受吓傷冇乜所謂，因為佢唔係我男朋友，哈哈！（如果係你男友會畀佢打拳？）唔知呢咁假設，不過都有機會畀佢試吓，男仔合情合理合法咁打吓交OK嘅。」她笑言找男友也想找一位有操身形的男友：「摸落去健碩啲，個感覺幾好，會有安全感。（Chris咪啱囉！）未摸過唔知，因為聽講比賽前要禁慾，唔可以近女色。」談到聖誕將至會否心急找個伴？她表示聖誕會忙生意，到日本及歐洲入貨，另順道為自己的短片頻道拍攝旅遊節目。