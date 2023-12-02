王鎮泉圓夢訪問中島美嘉　親解錄音唔着鞋之謎

無綫娛樂台主播王鎮泉（Jeoffrey）近日為孭飛節目《電影泉攻略》及《StarTalk》訪問不同地方的影星，包括有康城影帝宋康昊、日本歌姬中島美嘉，金馬影帝阮經天、台灣歌王盧廣仲、宋芸樺、王淨、江齊、導演瞿友寧等。

對Jeoffrey印象最深可說是宋康昊，訪問當日二人更意外襯了粉紫色衫加西裝，他說:「呢位演員係我一直好想見，好欣賞佢，佢真人好隨和，好認真諗問題回答，仲要好深入，對自己做過件事嘅記憶好深，佢提到之前喺韓國釜山電影節遇到梁朝偉，啱啱今次就見到周潤發，希望之後有機會同佢哋合作。」

不過要數最興奮可說是與中島美嘉碰面，原來Jeoffrey於中學時間已是對方歌迷，連自己妹妹亦是美嘉迷，當初獲悉將訪問對方，便從家中珍藏取出中島美嘉當年的CD，當中更有初回限定版，準備給偶像觀看，他說：「現場有同佢講中學已經聽佢啲歌，過程間我有問點解佢唔鍾意着鞋錄音，最終答案係唔係關唱歌事，原來佢只係唔鍾意被束縛嘅感覺。之後中島美嘉仲同現場工作人員講我好可愛，呢句說話開心好耐，臨走時佢邀請我去佢明年嘅演唱會，仲叫我到時去後台碰個面，真係好開心同榮幸，好期待再見面，當時我抑壓住怕醜同興奮，其實內心係開心到癲咗！」