傳劉詩詩吳奇隆去年已離婚　現正分割財產

被屢傳婚變嘅內地女星劉詩詩，與53歲嘅台籍藝人吳奇隆結婚8年，育有1子「步步」，然而隨着每次傳出婚變消息，劉詩詩及吳奇隆都冇反應、冇澄清，2人嘅婚姻狀況更係備受外界關注。而日前，隨着內地社交網盛傳劉詩詩及吳奇隆婚姻破裂，並於「2025年上半年隨時官宣」消息一出，立即登上內地熱搜之餘，仲有網友加碼爆料「小道消息說在分割財產，2022年的時候已經破裂的不可調和。」

近日，劉詩詩主演嘅《一念關山》正式播出，雖然戲劇首播成績不俗，不過就遇上陳志朋遭前員工爆料疑似逃漏稅被罰，令昔日嘅「小虎隊」三人幫再次成為網友熱話，更有網友分析陳志朋逃漏稅、蘇有朋投資虧損、吳奇隆也傳婚變，並推測可能最遲2025年上半年，就會有官宣婚姻「狀況」，引嚟唔少網友留言：「是不是要離婚了，才不幫自己老婆宣傳，娛樂圈的好友都幫忙就他（吳奇隆）沒有！」、「支持美女獨自美麗！」亦有網友認為純粹係空穴來風，明明2人目前仲一齊緊之餘，雙方都仲有戴住婚戒。

事實上，去年吳奇隆同劉詩詩曾一度傳出因女工作人員感情生變，不久夫妻2人亦共同發聲明表示：「生活是自己，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心。」否認婚變一事，可惜今年又再傳出2人因囝囝「步步」嘅教育問題起爭執。