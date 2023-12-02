激凸高顏值　化身AI女神

近年社交網絡平台湧現唔少AI網紅，近乎完美嘅樣貌及身材又真係幾正！對於真人網紅嚟講，唔多唔少都會受到威脅，但係咪會搞到冇掟企呢？咁又未必，因為有位外形堪比AI嘅新進網紅女神誕生，佢就係嚟自美國嘅Natalie Levin喇！

吸引眼球

所謂AI網紅，就係以AI技術模倣真人而運算出嚟嘅性感女郎。以網絡大數據運算出嚟嘅佢哋，名副其實係樣靚身材正，雖然仍睇出跟真人有啲差距，但無論噱頭和吸睛度，都吸引唔少男士嘅目光。因此有人便懷疑，如果隨住AI技師嘅發展，真人性感網紅咪搞到冇掟企？好彩呢個時候，有位嚟自美國加州嘅新進性感網紅女神出現，佢就係今年23歲嘅Natalie Levin。

翻查資料，原來佢早喺2016年10月已開設社交帳號，只係當時佢主要分享美食照，所以並未有太多人關注。及至去年大學畢業後，佢正式喺模特兒界出道，同時頻頻分享性感寫真照後，先至吸引大家嘅目光，皆因佢嘅外形真係索到嘭嘭聲，甚至有人話佢係AI女神嘅化身添！

真假難分

要知道，唔少人都會從唔同渠道見識過AI網紅，當Natalie初出道時，因為佢嘅樣貌及身材跟AI網紅相似，故此唔少網民都以為佢係由AI生成出嚟。及至佢先後為多本男士及時裝雜誌拍攝封面及寫真後，大家至知呢位索女唔止係真人，仲要係相當高質嘅新進模特兒兼網紅添！

不過又唔可以怪網民對Natalie產生誤會嘅，事關據佢講當年到模特兒公司面試時，便多次被對方質疑，佢投寄履歷上嘅照片係AI相，搞到佢每次都要跟對方解釋，其實係佢嘅真人證件相嚟。雖然因佢個樣經常被人誤以為係AI合成相，但正因為呢個緣故，令模界出道冇耐嘅佢，便獲得大量工作機會。有趣嘅係當佢被問到，點解佢個樣會咁似AI合成圖時，連佢自己都唔明原因。

Profile

出生地：美國加州

身高：167cm

三圍：34D-23-34

憑住堪比AI網紅嘅樣貌，不但令Natalie Levin話題性十足，更憑住玲瓏浮凸嘅身材，被喻為未來天后級網紅及模特兒，佢未來嘅發展，絕對令人期待。