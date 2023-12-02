10年冇上TVB綜藝　佘詩曼落力啜乒乓

視后佘詩曼今晚（2日）出席無綫節目《獎門人聖誕感謝祭》拍攝，她率領「新聞女王」隊成員何廣沛、何依婷、倪嘉雯，大戰藝人李施嬅、高海寧、王敏奕、鄧智堅和姚宏遠。

作為奬老之一的麥美恩戲仿佘詩曼在台慶劇《新聞女王》中飾演的文慧心角色，以該角的造型突然現身，並進行直播帶貨，引發現場觀眾一片笑聲。到「開心無敵啜乒乓」的環節時，佘詩曼非常落力啜乒乓，但啜到第3次才成功。

受訪時，佘詩曼自言已有10年未再上無綫綜藝節目，直言希望等陣玩遊戲時不要受到懲罰：「都好玩嘅，咁耐冇玩，同埋等陣全部都係新聞女王嘅人，開心嘅。」因為《新聞女王》收視高企，她表示多謝觀眾們的支持，希望今次《獎門人》能帶給大家歡樂：「你見到平時我哋喺劇入面咁認真，咁今次就畀另外一面大家睇吓。」

談到在劇中飾演的文慧心一角的造型，不管是衣着還是髮型，都成為了潮流，她笑說：「呢個頭髮係幾好㗎，易打理二襯衫。」她透露劇情將會愈來愈精彩，會有很多意想不到的轉折：「唔一定係你眼前或者你認為嘅嘢。」

另外，佘詩曼指出在劇中要飾演年輕版的文慧心有一定的壓力，因此非常感謝幕後工作人員的配合，讓劇集效果不錯：「冇畀人話我就當個骨。」她還提到接下來將要到北京進行劇集的宣傳工作，因為內地會先播放大結局，而香港也即將舉辦一個展覽，屆時將展出整個《新聞女王》的劇照。

講到《新聞女王》被央視點名浮誇，佘詩曼指很開心，並代表劇集所有的工作人員多謝大家的支持，又謂最近忙於宣傳劇集等工作，聖誕節亦沒有假放：「嚟緊都未必有得玩（無線再搵你拍劇？）冇咁快，因為其實要一個好嘅劇本，好嘅角色，唔係一朝一夕嘅事。」透露現在有劇集正在商談。