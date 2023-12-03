【心理測驗】診斷你的戀愛風格

在一段戀愛中，你究竟着重甚麽？雙方的戀愛風格是否是適配，可能影響了一段關係的長久。如果能在戀愛的早期階段告訴你的伴侶你的愛情風格，可能能夠減少後期兩人不必要的誤會和爭吵。日網Shinri有關戀愛風格的心理測試能從你的洗澡習慣看出你的戀愛風格，快來試一下吧！

【問題】你會如何度過你的洗澡時間？

A.帶上一本書或手機放鬆一下

B.快速淋浴

C.仔細打磨全身

D.通過唱歌和伸展運動來放鬆身體

【答案分析】

A.你選擇了「帶上一本書或手機放鬆一下」，表示你能掌控自己的生活進度，并且很珍惜自己的時間。在戀愛中，你很享受與伴侶的時間，也願意為兩人的關係而付出，但同時你也想確保有自己的獨處時間，能夠放鬆沉浸在個人的世界裏。你認為只要有足夠的獨處時間，才能享受在一起的時光，你也希望自己的伴侶有同樣的想法。

B.你選擇了「快速淋浴」，表示你屬於不想浪費任何時間的那類人，比起洗澡，其他的事情更值得你花費時間。感情生活對你的優先級並不高。雖然你很喜歡自己的伴侶，但如果兩人只是經常在一起做重重複復的事情，你就有可能感到煩躁，吵架時也是，你厭倦無謂的爭吵，因此，你的情緒會忽冷忽熱。理想情況下，你們應該要為約會制定豐富的計劃，並且一針見血地指出問題。

C.你選擇了「仔細打磨全身」，表示你有一點愛撒嬌，希望伴侶能夠每一天都和你在一起，你也非常享受這樣的愛情生活。你似乎無法想象沒有愛情的生活會是如何，伴侶所提供的情緒價值對你無比重要。從每天的早安信息到晚安信息，你希望對方能時刻給予你反饋。

D. 你選擇了「通過唱歌和伸展運動來放鬆身體」，表示對你來說戀愛生活只要有趣，和對方做任何事情都行。戀愛生活對你是一件樂事，有一個人願意無時無刻陪你一起嘗試各種新鮮事，你時常會說：「我們今天做甚麽？ 我們去哪裏？」或許，你更享受做朋友，而不是做戀人，因為你還停留在玩伴的需求上。