東冲有料到：Amazing Thailand 的百貨商場

經常將Amazing Thailand掛在嘴邊，因為泰國這個地方實在很Amazing！話說曼谷的Sukhumvit區剛於12月1日有新大型商場EMSPHERE開幕，其實新場是同區兩大商場（分別係於N年前開張的Emporium及數年前登場的EmQuartier）的第三部分，三個場的範圍統稱為EM District。

新場位置正是昔日恐龍恒星的空地，前後花了約5、6年時間建興工程才竣工。新場開張前兩天，我被邀請入內率先參觀。當時眼見不少店舖仍在裝修階段，有部分則是連貨品也未上架，心忖商場究竟能否如期開業呢？但泰國的建築及安排就是夠Amazing，跟香港的法例不同，這裏的裝修工人可以24小時開工，不會有被投訴太嘈吵等情況發生，結果在萬眾一心全力趕工下，真的如期開業！開張當日亦吸引了全曼谷的關注，事關新場令Sukhumvit區一帶非常塞車。為了隆重其事，開幕當日除了請來韓星撐場外，更大放煙花，真的非常有睇頭。

商場地層主要是食肆，而其他樓層除了零售店舖，亦有露天泳池及餐廳酒吧，讓大家可邊飲邊食邊游水，恍如置身於Beach Club內，只是文章見街之日，場內仍有小量店舖仍在趕工中，相信不久後便會開門營業。

為了更方便顧客，商場應該跟BTS公司達成協議，於Phrom Phong站跟商場之間加建了一條Skywalk行人天橋，令顧客免受好天曬、落雨淋之苦。而且趁新張期內，行人天橋上更鋪有紅地氈，讓顧客有賓至如歸的感覺。連新商場開張都如此大陣仗，大家是否覺得很Amazing呢？

胡慧冲