V臨當兵傳與Jennie分手　BTS四子入伍前開直播

韓國天團防彈少年團（BTS）成員V與Jennie去年5月被公開在濟州島度假約會的照片，因而傳出拍拖，雙方事務所一直不置可否，今日（6日）有傳兩人已經分手，事務所繼續沒有回應。

而V與隊友RM、Jimin及Jungkook將於本月11及12日入伍，是隊中最後入伍的4名成員，4人昨晚（5日）開直播跟粉絲道別。

談到即將入伍的感受，V表示心情興奮，Jimin則表示：「我應該會好掛念我們在一起的模樣，也會好想念ARMY（BTS官方粉絲名），希望可以快些回來做我們要做的事。」RM指：「雖然離再次回來還有一段時間，但沒有甚麼大不了，我們不是已經出道10年半嗎？1年半很快便會過去。」而隊中年紀最小的Jungkook可以遲一些才當兵，但他希望組合可以早日合體，故決定與隊友一起入伍：「我覺得這是不會後悔、非常好的決定。」

其中V是自薦考入首都防衛司令部特殊任務大隊，他知道有不少粉絲很擔心，但他表示：「我是因為想跌撞一下而去的，這是我的目標，大家不用太擔心。」他又表示希望在當兵期間鍛煉體力：「我會變得很健康和強壯，就算開15場演唱會都不會覺得累，我現在是62公斤，我會增重到86公斤再回來的！」