王力宏「4P照」有魔咒　4大主角生離死別樣樣齊

台灣天王王力宏前年（2021年）爆離婚風波，被前妻李靚蕾「毀滅式爆料」，當時一張他與徐若瑄、陳建州（黑人）及范瑋琪（范范）的合照惹起無限揣測，被瘋傳玩「4人運動」，李靚蕾隨即澄清「據我所知，黑人、范范跟王先生沒有不正當的關係」，獨欠徐若瑄，令她飽受「小三」之名。

事實上該合照可謂中了「最強詛咒」，4位主角均黑氣纏身，無一幸免。首先有王力宏，捲離婚風波令形象插水，事業一度停擺，歷時足足兩年才完全翻身，在內地復出開騷，離婚官司則擾攘至今。緊接有黑人，去年捲入「#Me Too」風波，被黑澀會美眉成員大牙及網紅郭源元指控性侵犯，現與大牙對簿公堂，事業方面亦大受影響，幕前幾乎銷聲匿迹，同時卸任職籃聯盟執行長，現改為副會長。

而范瑋琪在疫情因曾炮轟台灣政府限制口罩出口而引起風波，潛水2年才復出開音樂會，豈料之後接連兩至親去世，再加上黑人捲性侵事件，令她慘遭連累，原定今年（9月）舉行的演唱會被網民抵制終叫停，前日（11日）更傳來母親離世噩耗，傷上加傷。最後一位主角徐若瑄，早因無辜捲入王力宏離婚風波，而形象受損，有指事件早已影響她與老公的感情，日前（10日）她發聲明，正式宣布與老公李雲峰離婚， 結束9年婚姻。