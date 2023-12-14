今季最流行Blokette穿搭　變身青春運動少女

Blokette是男性風格的「Blokecore」和具女人味的「Coquette」結合而成。（互聯網）

很多人都喜歡在服飾上作出新嘗試，甚至會混搭兩件風格不一的單品，創造出獨特的個人風格，最近由歐美風靡至亞洲的潮流就是「Blokette」，結合男性化的「Blokecore」和具女人味的「Coquette」兩種風格，就連韓國女團News Jeans都愛穿，完美呈現玩轉性別的穿搭概念，立即看看「Blokette」的穿搭指南，讓你的衣着品味更上一層樓。

甚麽是「Blokette」？

由歐美瘋傳至韓國的「Blokette」， 是由「Blokecore」和「Coquette」組成，前者為象徵男性風格的復古運動風，主要單品包括球衣、牛仔褲和波鞋；而後者則代表青春少女的女性化時尚，並以蕾絲、絲帶和百摺裙等單品為主要視覺元素，兩者結合便形成「Blokette」的新時尚熱潮，呈現剛柔並重的風格，更容易傳、穿出屬於自己的「Blokette」風。

型格皮外套+絲帶

說到最能演繹「Blokette」的韓星，不得不提BlackPink的Jennie，進行世界巡遊演唱會的時候，經常看到Jennie以「Blokette」風格示人，其中她以紅色絲帶綁成兩股辮，配上黑色型格賽車皮外套，感覺帥氣又可愛。她亦曾經穿上運動風短裙，配上黑色短版T恤，再加上Y2K風的堆堆襪，展現不同的「Blokette」魅力。

修身運動上衣+長襪

被譽為「人間芭比」的張員瑛同樣是「Blokette」的完美消化者，但造型會更偏向女人味，例如她穿上紅色修身運動外套，配上格仔百摺裙和及膝長襪，充滿運動少女風。而另一套貼身深藍色運動上衣，搭牛仔短裙的造型同樣吸睛，即使兩種單品風格不一，卻能完美平衡，另外再配上護膝和球鞋，以及綁起高馬尾，更添清爽活力感。

短版運動上衣+百摺裙

有「Y2K教科書」之稱的韓國怪物新人女團New Jeans，亦帶起「Blokette」熱潮，成員們穿上短版運動球衣，配搭學院風百摺裙及球鞋，呈現啦啦隊般的青春活力，而短版上衣露出小蠻腰，同時帶點性感的小女人風味。