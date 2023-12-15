吳業坤首落旺角Busking　向歌迷送抱冇問過太太

歌手吳業坤今晚（15日）在旺角快閃Busking，為TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》拉票，今年有份角逐三個獎項分別「最佳電視歌曲」、「飛躍進步男藝員」和「最佳男配角」，他笑言叱咤都冇拉票，現場唱足45分鐘，吸引過百粉絲及途人圍觀。易拉架上面寫着「選情告急」，現場他多番呼籲大家投票，明言只要投票便送抱抱，反應算熱烈，有男仔投完票，他即送抱，女仕就唔敢，唯一例外是專程來撐場的坤媽，就任抱唔嬲，吳業坤並宣布明年1月底開個唱的好消息。藝人孔德賢期間路過表示剛睇完物理治療，獲邀合唱，不過2人原來同有份角逐「飛躍進步男藝員」和「最佳男配角」，是競爭對手，孔德贀變相「踩場」，但合唱後仍大方呼籲大家投吳業坤一票，他笑言：「咁你記住投我。」孔德賢笑回：「我投你之前，投自己一票先」。

吳業坤透露是首次落旺角Busking，心情緊張，他直言這兩年在TVB無任何獎項，趁有份參演的劇集《香港人在北京》和《新聞女王》反應不俗，開口術希望能夠出席頒獎典禮，他笑言：「我角逐咗《飛躍》都3、4年，仲飛緊，好想飛落地就開心（對邊個獎有信心？）有少少信心「最佳電視歌曲」，因為《隱形戰隊》和《香港人在北京》嘅劇歌大家都好認識。」

提到時隔4年再開個唱，他表示很久沒有跟歌迷見面，今次是以新碟發布會形式的演唱會，暫演出一場，表示緊張又期待。對於今晚送抱，他笑言並無向老婆備案，實行先斬後奏，相信太太會明白。問到婚後是否好耐冇接觸異性，他笑言；「婚前都唔敢，冇乜識新朋友，以前瀨嘢好多次，試過留言都中伏，要避忌吓，開心大家接受人夫狀況，可以同我有純友誼關係。」至於近日推出新歌《分手前中後》MV 以半裸上陣大玩撥墨，他表示為拍MV，他花了9個月時間操肌，他指導演叫Cut之後，工作人員都唔停咁撥，覺得太好玩，希望大家感受到他的誠意和付出的努力。