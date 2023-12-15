丁子朗郭柏妍同場避忌零交流　夾定口供自稱「單身」

馮盈盈、丁子朗（丁丁）、郭柏妍及口馬貫東等，今晚（15日）到中環宣傳本月25日播出的新劇《妳不是她》宣傳活動，眾人席上大唱聖誕歌，又向圍觀市民大派爆谷及cup cake，場面熱鬧。而緋聞情侶丁丁和郭柏妍全程零交流，表現避忌，兩人更夾定口供自稱「單身」。

盈盈和丁丁在劇中飾演情侶，同時亦有大量情侶動作鏡頭，丁丁透露：「劇情講每對情侶都會發生的事，我哋由門口咀到廚房、梳化，去到打機位，之後先入房，真係好激，唔係講笑。（現實中有試過咁激？）咁又冇，屋企邊有咁大呀，今次間屋係為咗呢個劇程設計嘅，好多唔同位置可以好甜蜜互動。」

至於盈盈亦表示現實中沒有這些激烈的經驗，她說：「只能講劇中嘅情侶互動係離地，現實中點可能咁厲害，我哋只係想透過套劇畀啲夢幻大家，所以喺聖誕到播放。」但她承認拍攝時感到尷尬，皆因現場有很多工作人員，所以要找來女監製試戲。

盈盈表示拍攝期間現場會播放情歌，讓他們憑感覺盡情去演繹，同時亦有力竭聲嘶的吵架劇情：「有幾甜蜜就有幾sad。」丁丁表示盈盈在劇中是完美伴侶，除了會陪男友打機，又會crossplay賽車女郎，滿足所有宅男幻想，丁丁笑言：「如果係我女朋友就不得了。」盈盈則透露丁丁會駕駛dream car，亦滿足了他的願望。

問丁丁會否約郭柏妍看首播？他竟自爆說：「我依家冇女朋友，真係㗎，係以單身狀態睇返套劇。（約郭柏妍睇？）我嗰日應該唔喺香港，要上網睇返自己。」提到緊接《新聞女王》播出可有壓力？盈盈笑言無得比，所以毫無懸念沒有壓力，丁丁則謂：「我有壓力㗎，希望大家感受我哋嘅甜蜜。」

丁丁緋聞女友郭柏妍指角色甚有挑戰 ，在宣傳片上看到自己站在床上用枕頭掟盈盈，又好惡罵對方，她表示十分驚訝：「估唔到自己個樣咁惡，同埋呢場戲都好深刻，要出動埋武指，因為我有用武器打人。」

郭柏妍與丁丁在劇中沒有對手戲，現場兩人亦零交流，但她否認刻意避忌，「冇避忌呀，大家係同事、朋友。（丁丁話自己單身，咁你感情狀態呢？）非常平靜，自己同自己過得好開心，真係冇男朋友，同工作拍拖。」