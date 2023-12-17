栗原紅葉 靚股吸眼球

做生意要取得成功，最好能做到人冇我有，人有我優。同樣地，女優要喺競爭激烈嘅寫真界突圍，身上起碼要有啲優點突出過人，仲要識得喺適當時候賣弄一下， 正如今次要介紹嘅寫真女優栗原紅葉，就以靚股嚟吸引大家嘅眼球。

姊系美女

喺品評女優身材嗰陣，好多人都會聚焦心口嗰兩團肉球，所以日本寫真界有大量女優都以巨乳為賣點，但其實生得又圓又翹嘅靚股，一樣好有吸引力，但奇怪嘅係，自從倉持由香掛住玩電競唔再拍寫真之後，似乎冇咩女優以美巨尻作為賣點！幸好，近期有位女優為大家打破呢個悶局，佢就係現年27歲嘅栗原紅葉。

有一副姊系面孔嘅紅葉，望落斯斯文文，笑起上嚟好有親切感。講到身材方面，紅葉有一副纖巧修長嘅胴體，上圍唔算突出，只係E Cup，但有個部位好吸睛，就係佢嘅屁股，有成37吋咁大，外形圓潤，表面光滑白淨，完全可以用蜜桃臀嚟形容。

作風大膽

栗原紅葉加入寫真界嘅日子唔算長，最近先推出首隻寫真碟《Marron glace》。除咗拍寫真之外，阿妹仲獲邀演出網絡影片《對考生的支持*你不會滑倒》，扮演觀眾嘅斯文女友，去唔同公園拍拖閒逛，畫面Sweet到爆！

講番紅葉嘅寫真演出，作風一啲都唔斯文，意識偏向大膽，成日表演M字張腿姿勢，仲經常着上超細碼泳衣，搞到屁股露出一大半！正因為紅葉成日露股，令佢嘅美尻喺好多觀眾心目中留下深刻印象，漸漸變咗佢嘅寫真賣點。