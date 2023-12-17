佘詩曼Man姐上身玩《獎門人》　李施嬅王敏奕做乜四腳朝天

視后佘詩曼（阿佘）今晚（17日）率領台慶劇《新聞女王》主要演員現身《獎門人聖誕感謝祭》，包括「文家軍隊」有佘詩曼、何依婷、何廣沛、倪嘉雯等，「SNK型男索女隊」則有李施嬅、高海寧、王敏奕、鄧智堅及姚宏遠。

阿佘雙手叉胸以女王姿態登場，霸氣外露。「獎老」錢嘉樂笑指阿佘久違返無綫拍劇便掀起全城熱話，又向她大派高帽：「你睇吓佘詩曼，使乜搞咁多嘢啫，擺個姿勢就壓住個場！」麥美恩則大膽惡搞Man姐於《新聞女王》中經典場口「等我教多你一次咩叫直播」，並硬銷地改為：「我依家就教多你一次，乜嘢叫直播帶貨。」霸氣不足，但搞笑有餘，阿佘亦驚喜至大笑及拍手。相當玩得的阿佘，除在「開心無敵燈燈燈」笑指要篤高海寧面珠墩，在「開心無敵彈遮遮」中又Man姐上身以大家熟悉的文慧心主播tone問泰文問題，非常過癮。

至於「張家妍」李施嬅與「劉艷」王敏奕玩「開心無敵大電視」時亦相當投入，為了演繹「四腳朝天」，兩人二話不說瞓地示範真四腳朝天，表現合拍。之後二人反過來估答案時，當鄧智堅大叫「劉艷」，敏奕即醒目答中Stupid，勁有氣氛。