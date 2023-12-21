耳洞保養注意　減少紅腫發炎

穿耳洞已經非常普遍和流行，也是每個女生必做事情之一，為了能戴上漂亮的耳環，不惜忍受痛楚和恐懼，也要堅持穿耳洞，不過亦有不少女生忽略穿耳後的保養事項，導致耳洞出現發炎、流血等問題，當中所帶來的痛楚分分鐘更為強烈，以下為大家分享3個耳洞保養小貼士，讓大家穿耳後能正確保護耳洞。

1.定期耳滴藥水

穿耳後會有點紅腫和發熱，所以小心不要觸碰、拉扯，也要保持耳洞乾爽和乾淨，一般穿耳後都會配有耳藥水，比較建議早晚滴在耳洞位置，然後輕輕旋轉耳針，保持血液流通。除了可以用耳藥水之外，也可以用棉花棒沾取消毒酒精，或使用酒精棉片，來回擦拭耳針及耳洞周圍，清潔完畢後記得擦乾耳朵。

2.發炎期間處理方法

如果日常已經很小心保養耳洞，還是不幸地發炎，這時候可以用生理鹽水或酒精清除血液，再擦上藥膏，若情況維持一周還是沒有好轉，則建議就醫，同時也要避免油炸、辛辣食物，多補充維他命C，才會讓耳洞更快復原。此外，在挑選耳飾時也非常重要，好材質的飾品能大大減低耳洞發炎的機會，例如「醫療級不銹鋼」、 鈦合金、K金或是「純銀材質」，都能有效抗敏。

3.日常保養

新穿的耳洞需要至少兩至三個月才會成形，因此會建議穿耳後三個月才開始更換耳環，初期可以先選擇輕巧小型的款式，更換耳環時記得要保持雙手乾淨，如果沒有戴耳環，也建議佩戴抗敏養耳棒，避免耳洞縮小，導致下次戴耳環時穿不過去。