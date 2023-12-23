梅艷芳展開幕︱古天樂捱義氣撐場　劉培基捐出阿梅遺物

已故天后梅艷芳將於12月30日踏入逝世20周年，好友劉培基與康文署於沙田文化博物館合辦《絕代芳華·梅艷芳》展覽，今午（23日）開幕儀式邀得古天樂、曾華倩、呂方夫婦及李龍基等擔任嘉賓。

劉培基致謝辭時感性表示：「多謝古天樂，佢係世界級有義氣嘅，曾華倩係阿梅嘅閨密，呂方嚟到見證師姐展覽會，我好高興、錫晒你。香港係人潔地靈兼藏龍臥虎嘅地方，有李小龍創立截拳道同中國功夫，顧家煇用音樂代替語言，而梅艷芳係香港的女兒，佢獨一無二嘅個人舞台風格，百變梅艷芳震動整個八十年代，佢演嘅電影角色無可替代，且深入民間，公益慈善佢又係不遺餘力嘅人。呢啲名人令人心存懷念、佢哋心存大愛，我寄語年輕人堅持香港精神。 」

事後劉培基受訪，直言除早已捐出的20組阿梅遺物外，今次展覽再捐出兩個大獎，當中包括金像獎的「演藝光輝永恆大獎」及東京音節相關獎座：「啲獎座跟咗我好多年，我一路都唔捨得攞出嚟，但都唔知仲有冇下個10年幫佢（阿梅），所以咪攞出嚟囉，同埋佢有啲唱片封套寫咗嘢嘅，都拎晒出嚟嘞。（20年嘞，仲會勾起往事？）有，人大咗少不免感慨，諗番起當年個心會痛，好殘忍，有啲嘢太深刻嘞，我夠膽講，全香港我最了解佢。關於佢嘅嘢，可以講嘅我講咗，唔可以講嘅我會帶走，我同佢血濃於水。」

問到還有甚麼說話想與阿梅講，他坦言：「我同佢都冇遺憾，我唔相信有輪迴，如果真係有嘅話，我哋都唔好再見，大家唔好再做好朋友，因為呢一世實在太完美。（20周年仲會有乜活動？）我應該會有啲講座。（點解讚古天樂有義氣？）因為透過中間人搵佢，佢其實今日好忙，都二話不說咁應承咗，依家個社會咁現實，人在人情在，但佢真係好有義氣。」

至於曾華倩則直言與阿梅同期出道識於微時：「嗰時我哋成日一齊玩，佢又好似大家姐咁保護我哋，如果有人要我飲酒，佢會幫我頂，寧願飲完自己去廁所嘔，佢拍拖嘅時候就變咗個小綿羊，不過唔會有異性冇人性，佢會畀我哋過晒目，取得認同先得。」