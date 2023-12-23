阿Mo只差一步就能正常活動　Mo爸坦言出事後對So Ching改觀

去年在男圑MIRROR演唱會上受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留院中，其牧師父親李盛林（Mo爸）接受港台DJ車淑梅的《舊日的足跡》訪問，親述兒子最新的健康進展，並為他許下聖誕願望。

Mo爸為鼓勵兒子而剃光頭髮，承諾待阿Mo健康好轉才讓頭髮長出來，而去年聖誕節受訪時，Mo爸頭髮只有3cm長，今次重臨港台訪問，頭髮已留長到15cm，足證阿Mo過去一年的身體狀況有所進展。Mo爸稱兒子現時仍然保持短髮，因為較易護理：「他很開心每星期有兩次沐浴和洗頭的安排。不過由於他的四肢無法活動，每次清潔都很大陣仗，需要三位護士的幫助。」又指自從阿Mo拔掉喉管後，說話和進食已完全沒有問題：「他說話流利清晰，飲食也跟我們一樣，但由於胸肌還未恢復，要小心進食，怕嗆口而咳嗽，就不能吃他最喜愛的麻辣食物了。」提到阿Mo的醫療進展：「現在每天都在中大醫院接受連串康復治療，早十晚六，中間有兩小時的休息。他經常咬着牙關去鍛煉，即使治療師着他休息，他也會要求多做一會兒，相信這就是舞蹈者的鬥心和鬥志。教授和醫護人員都讚賞他不斷地堅持鍛煉，令自己變得更結實強壯。」然而，阿Mo的頸椎神經仍有水腫和神經疤痕，阻礙了神經傳遞。Mo爸表示醫生專家對如何改善仍未有確定的方案，但一直進行研究，亦有醫療人員指從未見過像阿Mo這樣的進展。

此外，醫院還特別訂購了許多復康儀器，若在阿Mo身上奏效，就能開放給其他有需要的病人使用。猶幸阿Mo受傷的第四節頸椎以下的神經全部都沒有萎縮，跟上面的頸椎神經一樣粗壯。Mo爸坦言現在只欠東風，一旦能夠傳達神經訊號，兒子就可以活動起來。期間也透露阿Mo留院的心情：「他一直都較含蓄，只會微笑表達開心，但當女朋友（So Ching）來到時，他的笑容就不一樣了，笑得非常甜。So Ching經常探望他，每次至少逗留數小時，一個星期也會來六天，逢星期日更全天留在醫院陪伴。我們也會協調，若她在場我們便會離開一會。」續指醫護人員都大讚So Ching是一位非常特別的女孩，以他們的經驗，這樣的情況下，一般人的關係大約只能維持3個多月，但So Ching仍堅持相互扶持。被問及可有想過So Ching是如此貼心的女孩，李牧師坦言起初不太認識對方：「很多人會認為舞蹈界和娛樂界中，感情可能只是『玩玩吓』，但是經過這件事後，我改觀了。我不會給他們壓力。他們之間如何相互扶持和體諒，都得由他們自己來決定。」

Mo爸指院方擔心阿Mo會受到新冠病毒和感冒菌感染，一旦患上肺炎，情況將非常棘手，甚或會前功盡廢，所以院方不希望外人來探訪，而他的聖誕願望是醫療專家能夠找到前進的道路，現時他們能掌握的是先將阿Mo訓練成一個健康的人，現在阿Mo的身體四肢比一個不做運動的人還要健康！所以我一直強調：只欠東風……」