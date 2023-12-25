無綫內部各自為政　炎明熹未錄團歌真相曝光

現僅18歲的「天之驕女」炎明熹（Gigi）自成為「聲夢傳奇」第一季「三料冠軍」後，人氣直線上升，紅遍中港成小天后接班人，而日前假有九展舉行的《聲夢飛行What We Become Live 2023》演唱會上，以Gigi孖其餘14位「聲夢」學員1000日再重聚作招徠，可是演唱會海報中站C位的她，卻僅在完騷前半小時才現身，連騷上播放的學員共有3段的分享感受片中，其他成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、黃奕斌（Hugo）等「老是常出現」，唯獨Gigi只出現2段片中，現身時間頗短僅共約9秒，兼對白簡單到只2至3句，就算演唱會前的宣傳片，亦未見Gigi拍攝，令人嘖嘖稱奇。

有指2年前舉行《聲‧夢飛行演唱會》同屬原班陣容演出，可是15位學員齊人的環節甚多，惹來因Gigi地位已今非昔比，耍大牌之嫌。據知情人士傳Gigi連總綵排都缺席，不過責任非在她身上，而是跟無綫的分黨分派的文化所致。其實無綫的唱片部共有兩間，分別是擁有吳若希、吳業坤、JW、連詩雅及鄭俊弘等的「TVB Music Group Limited （簡稱：TMG）」及主理所有《聲夢》參賽者的音樂廠牌「愛爆音樂」（All About Music，簡稱AAM），然而Gigi勝出後，在AAM成立前趕推出首支單飛歌《真話的清高》，故由TMG代理。

而事實上Gigi之前曾跟「聲夢」學員同屬AAM一位經理人，可是近日傳出現變化，指她由TMG經理人「照顧」，有傳因兩間公司「各自為政」，加上日前九展的演唱會由AAM主導，故當AAM向TMG要Gigi拍宣傳片、騷上的短片及綵緋時，屢出現「冇檔期」為由而一拖再拖，就算有期都時間極短，知情人士稱：「騷上嗰條段咪最近先拍，Chantel、Yumi、Windy都拍咗好多鏡頭，但Gigi就好短，因為佢都冇時間拍嘛。」又指早前傳出Gigi被問到突然改為個人電郵帳號，而她解釋是「想更為直接」，知情者：「Gigi冇講錯大話喎，佢依家唔使經過『二奶』唱片部，係直接受『大婆』嗰邊嘛。」

另外，由Gigi、Chantel、Yumi、Windy組合的女圑After Class屢指將推出第三首圑歌，知情者稱其實Chantel、Yumi、Windy早前已錄好，現只欠Gigi，不過：「其實首歌都拖咗幾個月，連經常香港、新西蘭嘅Chantel都錄咗啦，其實4分1首要錄音有幾難啫，只係啲高層想唔想其他3個女仔黐住Gigi啫。」