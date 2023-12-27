本日日本：連鎖咖啡店　大堆精品賀2024年

星巴克（STARBUCKS）併設咖啡烘焙工場的高級概念店星巴克臻選烘焙（STARBUCKS RESERVE），除了帶來小量珍貴及獨特風味的咖啡豆品種外，亦不時有特別搞作。日本星巴克臻選烘焙旗艦店STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO趁2024年龍年即將到來，剛推出了5款與龍年相關的限定商品，供大家買來收藏。首選以龍年為主題設計的限定馬克杯，以金色和黑色為底色，圖案則是在星空中飛耀的龍星座。馬克杯表面是霧面質地，杯內則帶有光澤，甚有質感。另外，每年都大受好評的御朱印帳系列，今年推出櫻花與龍年主題兩款設計。櫻花朱印帳以星巴克臻選烘焙旗艦店內的銅片櫻花為靈感，封面散落的櫻花配搭紅銅色銅柱，是星巴克迷不可錯過的收藏商品。另一款採用了青海波的和風設計，封面中央有龍年繩結圖案，更添紀念價值，此外亦有為朱印帳而設的木製束帶。至於在新年第一天開賣的馬克杯，今年也將如期開賣，以東京星巴克臻選烘焙旗艦店建築的自然白木色做底色，並印上2024字樣。新年期間更推出紅、黃、綠三色達摩擺設，由群馬縣高崎市今井達摩店的工匠以傳統技術製作而成，分別化表愛、健康及祝福的意思，十分值得收藏。以上產品將陸續於STARBUCKS官方網店上架。