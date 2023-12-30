娛圈單打︱紅顏薄命惹嘆息　揮別惡運望來年

2023年絕非好年，香港娛樂圈「死得人多」。繼天后李玟、「海味」周海媚突然離開大家後，前亞姐亞軍、藝人盧惠光前妻黎淑賢亦驚傳噩耗，日前被發現在家中燒炭自殺身亡，終年46歲。唉，紅顏薄命，令人惋惜。

黎淑賢跟前夫育有兩子，俱已成年；跟現任丈夫所出的兩個兒子則仍在求學，分別只有16歲和11歲。一個媽媽捨得放下年幼兒子尋死，事出必有因。須知道，女人一生所求，無非有個幸福家庭；一個人尋死亦大多因為感情或錢銀問題，若無財政壓力，則感情事很大機會是主因。

網民紛紛替她不值，認為大不了離婚。其實，若非情緒已陷入死胡同，絕望無助，無人會忽然尋死，情關難過，有時並非外界所想般簡單。姑勿論如何，死者已矣，希望她在天之靈安息，也希望她的家人堅強渡過難關。

說起這位一代佳人，年輕時的確煞食，有樣有身材。她1995年參選亞姐，隨即踏足娛樂圈，港產片《古惑仔3之隻手遮天》及《生化壽屍》均是其代表作，令人留下深刻印象。1999年下嫁盧惠光後，她便淡出影壇，專心相夫教子，可惜好景不常，婚姻只維繫8年，2006年離婚。難得是二人離婚並無口出怨言，再見亦是朋友。後來認識從事醫美的現任丈夫，翌年改嫁，婚後成為全職媽媽。外界都以為她嫁得風光，覓得好歸宿，不料還是悲劇收場。

明天便是除夕，新一年即將到來。這一年來，娛樂圈死訊頻傳，實在大吉利是。但願隨着2024年到來，揮別惡運，一切有個好開始。