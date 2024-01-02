大節過後　健康飲食幫到你

俗語話「每逢佳節胖三斤」，一連串的美食美酒除令你體重即時上升，若然本身有三高或其他疾病就更加要注意。既然早前已滿足了食欲，這個時候不妨選擇一些標榜健康的美食又或食材，讓自己食得安心又放心。

生酮壽司

坊間的減肥方法五花八門，近年流行就有生酮飲食。來自日本的百年壽司店龜井鮨，近日和香港生酮顧問Zoe Li合作研發出「分甘酮味」生酮友善菜單。餐廳選用超低碳蒟蒻米、羅漢果糖和海藻鹽配搭，打造出26款生酮壽司，包括有大吞拿魚腩、赤身和油甘魚等手握壽司，炙燒壽司有赤蝦、三文魚腩和左右魚邊等，軍艦有日本海膽、香葱魚腩蓉和三文魚籽等。此外，亦有香口的生酮天婦羅和生酮友善滑蛋豬扒飯供應，選擇都相當多。

即食新鮮水耕菜

對於素食人士來講，健康富營養的新鮮蔬菜是最好的食材之一。全植物便捷環保餐廳TREEHOUSE剛於啟德和尖沙咀開設新分店，其中啟德店建立水耕農場，客人可以即時享用到最新鮮的食材。因應新分店，餐廳推出全新的煙熏天貝黑豆熱狗，另外有2人分的全植物素食環保野餐籃，內有煙熏豆腐、煙熏天貝黑豆熱狗、Za’atar紅番薯條、烤西蘭花沙律、黑朱古力純素慕斯和自製檸檬水等，食物配野餐籃和氈子，方便去草地享用，健康又滿足。

食材店精選

每次去超市或食材店，都要仔細看看說明和成分，希望揀選成分天然無添加的出品，確保精明消費。西營盤剛開業的新式凍肉及精油雜貨專門店Pockey Cottage有超過400款產品選擇，當中不乏來自世界地的健康食材。店內特設香草採摘區，客人自行揀選新鮮香草，無論配搭肉類或其他食材都咁夾。意粉櫃則有選用杜蘭小麥製作的土耳其意粉，低卡無添加。店內的肉類香腸會採用自麵香草區的出品，同樣標榜無添加。另外，還有自家製香草牛油、清新沙律和不含添加物的自家製調味料等選擇，若然有選擇困難症，不妨請店員為你配搭，讓你每餐都食得精明健康。

呷醋有益

吃得飽飽滯滯，來一杯果醋可幫助消化，識得配搭還可以吃得健康和有減肥作用。意大利品牌Giuseppe Cremonini早前推出水果果醋系列，包括有杏脯、無花果和士多啤梨3款口味，無添加的果醋有50%用鮮果製作，再加濃縮葡萄汁和白酒醋等材料，無論配沙律、甜品或海鮮都得，除豐富味道外，天然果醋更有效消滯解膩。

方便燕麥奶粉

繁忙的香港人，做到攰想醫肚都無時間，偶然都要點小食或飲品，令營養均衡。來自新加坡的健康燕麥植物奶品牌Oatbedient剛登陸香港，標榜不含防腐劑、人造色素及調味劑，同時不含樹膠及增調劑、棕櫚油、奶精和乳製品，適合任何人士飲用。皇牌燕麥奶粉系列屬低糖、非基因改造、純素及清真友善，內含β-葡聚醣，有原味、朱古力和奇亞籽3款口味，大家可按口味調配，如原味打造成燕麥奶咖啡，朱古力口味可加棉花糖享用，有飽肚感的即溶奇亞籽燕麥奶粉，作輕食補充體力也不錯。