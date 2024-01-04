花咲楓香 H Cup下乳天使

聽到「北半球」呢三個字，唔少好色之士都會精神為之一振，事關有無限春光在眼前，仲成日附送一條深長乳溝添！其實只要係有料之人，露出「南半球」嘅誘惑程度不遑多讓，正如今年22歲花咲楓香，心口對H奶夠晒大，點樣露都咁吸睛！

寫真界新貴

日本寫真界有唔少女優獲得特別稱號，好似成日露出誘人靚躉嘅倉持由香，就有「尻職人」之稱；至於小動物系美少女片岡沙耶，就因為成日露出「南半球」，獲封「下乳天使」，只可惜沙耶妹喺近期掛住做電視節目，寫真工作大減，想欣賞吓乜嘢係「南半球」春光，除咗耐心等待之外，亦可以考慮轉移目標，今日為大家介紹嘅花咲楓香就係合適人選，事關呢位寫真界新貴唔止個樣生得甜，身材仲相當火辣，上圍勁豐滿，仲成日着上超細碼泳衣，搞到漏晒奶，所以被稱為新一代下乳天使。

狂熱棒球迷

肌膚好似雪咁白嘅花咲楓香，出生於日本北海道，舊年正式投身寫真界，因熱愛運動，身材健美之餘，仲會喺拍攝寫真時加入運動元素，希望為觀眾帶來新意。話時話運動項目眾多，阿妹最鍾意邊一種？答案一定係棒球！原來楓香平日最大嘅娛樂就係欣賞棒球比賽，聽講一年入場觀賽次數有成70場咁多，而最鍾意嘅球隊係日本火腿鬥士。

對於楓香嚟講，成為寫真女優，梗係希望名成利就啦，但佢仲有一個心願，就係有朝一日可以好似其他知名嘅寫真天后，能夠為棒球比賽主持開球禮。以阿妹嘅質素同人氣，相信好快可以心想事成！