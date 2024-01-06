超尷尬！基斯杜化洛倫自爆上堂被健身導師爆粗批評作品差：唔知搞乜Ｘ？

荷里活導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）憑新作《奧本海默》（Oppenheimer）角逐《金球獎》最佳導演，而日前他於《紐約影評人協會頒獎禮》上獲頒最佳導演時，他就於台上自爆瘀事。

他表示幾年前於家中以線上形式上健身堂，期間女健身導師在不知道他在的情況下爆粗批評他的作品，雖然他有口德沒有開導師名，但消息傳出後網民已搵到條片，原來那名導師是專門教人踩健身單車，他於片段中提及剛看完洛倫的舊作《TENET天能》（Tenet），除了爆粗批評不知影片「搞乜X」之外，亦直言「白白浪費咗我人生中幾個小時。」

而事件中的導師Jenn Sherman即於社交網拍片回應，她表示：「當我發現21世紀其中一名首席電影人獨一無二嘅基斯杜化洛倫知我係邊差個，對我嚟講簡直係大日子。我好興奮。」之後她解釋為何怒插《天能》，她說：「當時係2020年。係一個黑暗時期。我係平台上教我小型課堂，我就係眾所周知咁喋喋不休。我對前一晚睇過嘅一部電影隨意發表評論。」雖然睇唔明《天能》，不過她就大讚洛倫的新作《奧本海默》，她表示自己共看了兩次，並大讚值得她「花人生中嘅6小時。」之後她亦乘機邀請洛倫到她的健身室上面授課程，並搞笑表示：「你會安排坐喺第一行。而我答應你不會受侮辱。」