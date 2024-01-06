日の鍋物　暖笠笠過冬

天寒地凍，最好來一口熱食，除了港式打邊爐，日本亦有不同的鍋物登場，大胃口首選日式火鍋放題，此外還有精緻及可愛的暖身火鍋及美食，就算一人獨享都無問題，部分還有限時優惠，感覺更抵。

融化可愛小熊

來自日本北海道的「くまちゃん溫泉 香港之湯」，一向以小熊造型湯底作賣點。最近餐廳和葵芳LDK By Ufufu Cafe聯乘，限定推出不同的鍋物。大家除在限定店內品嘗到整個小熊溫泉火鍋系列，還可以歎全新的朱古力火鍋和鍋燒烏冬系列，烏冬系列包括有安格斯壽喜燒、麻辣豬肉、鮮蠔或番茄海鮮等口味選擇。看到用鰹魚湯底打造的冰小熊慢慢溶化，好啱拍片打卡。

鮮香雞白湯

天冷時來一口濃厚的雞湯，最是滋補。日式丼飯專門店北海丼近日推出「鍋」心暖意嘗味之旅，人氣的溫野菜鮮雞白湯火鍋，濃稠醇厚的雞湯配雞件和雞肉丸，肉嫩又彈牙。另一款A4和牛及宮崎豚肉壽喜燒，牛肉和蔬菜放入微甜壽喜燒汁烹煮，味道正好。2款鍋物會配不同的迷你丼飯及小食，更加滿足。餐廳還推出全新的溫泉蛋牛肉漢堡石鍋飯、香煎鰈魚石鍋飯伴鯛魚濃湯和西班牙豚肉泡菜石鍋飯等，同樣熱力逼人。另外，餐廳正特選午市套餐買一送一優惠人，除2款鍋物，還有新西蘭龍蝦伴鮑魚魚生丼和香葱吞拿魚腩海鮮丼選擇。

北海道風味

日本北海道的冬日白雪飄飄，浪漫但又好凍！當地亦盛產不少食材，日式涮涮鍋放店牛気的銅鑼灣店近日翻新重開，推出不同的新品和優惠。限定北海道系列美食包括北海道夢幻海鮮湯，赤味噌湯底配松葉蟹腳、原隻鮑魚、半殼扇貝、海螺、大海蝦、青口或脆鯛魚片，鮮味十足。因應重開推出優惠，客人惠顧Lv4或以上的火鍋放題套餐，可免費升級至北海道夢幻海鮮湯。其他有十勝豚腩肉、日本特選國產牛肩胛肉眼、北海道風炙燒芝士帆立貝、北海道產薯仔薯牛肉餅、薯仔豚肉餅及薯仔粟米餅，甜品有十勝紅豆豆乳冰豆花和奶蓋白玉丸子及蜜瓜卷蛋等。此外，餐廳推出秘製羊腩煲和羊肉卷作配搭。銅鑼灣分店亦有限定頭盤供應，3位以上惠顧Lv5或Lv6放題套餐，可免費升級至「和牛大滿貫」，環形木盤內有齊澳洲極上和牛、特選牛小排、牛舌、日本赤雞雞爽肉、牛骨髓、脆鯛魚片、鮑魚和烏雞卷，分量十足。

火鍋放題送海鮮

想揀選平靚正的日式火鍋，放題似乎是個不錯的選擇。日式火鍋放題專門店牛之鍋近日推出冬日限時優惠，客人惠顧火鍋放題C餐，即可任食韓國生蠔。惠顧風味烤鰻魚火鍋放題B餐，以及讚好及分享餐廳指定社交平台影片，每2位送麵包蟹半隻。惠顧風味烤鰻魚火鍋放題C餐，即送任食生蠔，讚好及分享餐廳指定社交平台影片，每2位送麵包蟹半隻。