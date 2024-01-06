張家輝關詠荷雄霸影視界！無綫視后超性感堅吸睛

剛啱《叱咤樂壇流行榜》，陳蕾榮升歌后之外，仲攞埋「我最喜愛的女歌手」，意唔意外，驚唔驚喜先？唔少網民都記得，陳蕾係出身自亞視元組級選秀節目《亞洲星光大道》，對於口痕網友話，出身亞視都冇阻佢登頂，陳蕾就話「英雄莫問出處」，表示依家好多優秀嘅演員或者行內人才，都係喺亞視出身。「豹哥」就講得冇錯喇，正所謂「亞視永恒」，來自亞視嘅唔單止有歌后，仲有影帝、視帝、視后同終極性感尤物！

時間返到1996年，當年22歲嘅陳煒以大熱姿態當選亞姐冠軍，之後就被受力捧，成為當家花旦。因為個樣似樂壇大姐大梅艷芳，陳煒非常入屋，到2012年正式加盟無綫，第一套劇係《法網狙擊》，當時做大反派令觀眾勁深印象。之後陳煒愈來愈受歡迎，《梟雄》、《宮心計2深宮計》都係佢代表作，佢更憑《宮心計2》嘅「太平公主」一角，攞到「最受歡迎電視女角色」獎。雖然已經50歲，但係陳煒就愈來愈靚，之前大解放鋪三點式相派福利，成為全網話題。

（出仆你個街、亞視嚟嘅喂）係呀，張家輝都係出身亞視呀！1988年佢加入亞視，為多部電視劇做男主角，但都公開講過話亞視冇人睇，令佢心灰意冷。1995年佢轉投無綫，喺《天地豪情》做大反派甘量宏，一句「家咩姐啫，我姓甘架」聽到人心都寒埋。冇幾耐佢轉到電影圈發展，一系列搞鬼演出令人笑到肚都痛，之後憑《証人》殺手一角，成為香港金像獎同台灣金馬獎雙料影帝，之後佢喺《激戰》操大隻，演技、專業精神都係一流，令佢再次做香港影帝。

提起張家輝，點可以唔提關詠荷？佢86年投考無綫訓練班，冇被取錄之下，89年正式加入亞視，好快就被力捧成為當家花旦。93年關詠荷過檔無綫，首先喺《河東獅吼》做惡老婆聲名大噪，97年更憑《苗翠花》，成為第一屆《萬千星輝頒獎典禮》嘅視后，簡直係當紅炸子雞。之後佢同歐陽震華嘅情侶檔大受歡迎，《美味天王》、《金裝四大才子》同《陀槍師姐》系列都成為經典，絕對係當年TVB一姐中嘅一姐。

97年加入亞視，江美儀曾經做過《肥貓正傳》同三哥苗橋偉做對手戲，當年都好靚女架！12年後佢轉投TVB，估唔到去到年過40，憑兩套劇集嘅火辣演出彈起，先喺《名媛望族》色誘松哥劉松仁，魚網黑絲造型堅係引死人；之後到《衝上雲霄II》，佢同馬國明展開姐弟戀，馬明撳江美儀上床狂咀，大家肯定記憶猶新。到2022年，佢終於憑《下流上車族》嘅精湛演出成為視后，堅係實至名歸。

一睇呢對長腿，大家個腦都浮現出三個字「冇得輸」，一對美腿簡直就係前無古人、後無來者，萬綺雯嘅馬小玲，簡直係真人版美少女戰士，你睇之後女神Yanny陳穎欣都仲扮緊佢，就知有幾堅啦！萬綺雯喺89年選亞姐入行，到12年加盟無綫，第一套劇《老表，你好嘢》已經大受歡迎，之後參演《老表，你好hea！》、《東坡家事》同《致命復活》，令佢成為連續3年無綫台慶劇女主角。

睇番呢輯亞視月曆相，大家肯定好熟悉，當年嘅煎PAN一身桃紅色恤衫唔扣鈕，甫士勁騷格勒底，集靚仔同野性於一身，簡直係經典中嘅經典，所以你冇可能唔記得陳展鵬係做過亞視藝員嘅！其實煎PAN係出身無綫嘅，仲簽過寶麗金諗住出唱片添，但佢事業高峰肯定係喺無綫時期。喺07年重返TVB之後，佢去到15年終於憑《張保仔》，攞到「最受歡迎電視男角色」獎，16年更加憑大熱劇集《城寨英雄》攞到視帝，之後《同盟》、《逆天奇案》同《超能使者》，都繼續大受歡迎。