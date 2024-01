Jiwoo感動爆喊！NMIXX亞博開騷唱廣東歌冧港迷

韓國女團NMIXX昨日(6日)起一連兩晚舉行《2024 NMIXX THE 1ST FAN CONCERT : NMIXX CHANGE UP:MIXX UNIVERSITY in HONGKONG》演唱會,是她們出道近4年首次來港演出。

昨日的演唱會在晚上7點開始,6名成員登場後一連唱出《TANK》及《DICE》,之後隊長Haewon便帶領成員跟大家打招呼,6人都是第一次來香港,Bae表示:「香港的街道好美,就似電影一點。」Haewon則指2024年第一場演唱會能在香港舉行,覺得特別有意義,她又與成員一起祝香港粉絲新年快樂。

她們換上運動服之後,便唱出《Young, Dumb, Stupid》、《PAXXWORD》及《Roller Coaster》,又分組演繹女團少女時代的《Twinkle》及miss A的《Breathe》,之後再合體唱出少女時代的《I Got A Boy》。6人又玩隨機舞蹈挑戰遊戲,大跳TWICE的《YES or YES》、BLACK PINK的《DDU-DU DDU-DU》、防彈少年團的《Boy With Luv》、Seventeen小分隊BSS的《Fighting》及NewJeans的《Hype Boy》等熱爆歌曲的舞步,令全場氣氛High爆。

她們在Encore環節演繹經典韓劇《懷抱太陽的月亮》主題曲《時光倒流》的廣東話版、已故香港女歌手陳僖儀的《蜚蜚》,令粉絲十分驚喜。成員都對香港粉絲的熱烈支持表示感動,Jiwoo在多謝粉絲時忍不住爆喊:「好開心能見到那麼多粉絲,好多謝大家!」Kyujin表示獲得了好多正能量,希望下次再有機會來港開騷。